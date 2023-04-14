Слившего секреты Пентагона военного нашли через соцсети

ФБР смогла вычислить подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона Джека Тейшейру благодаря биллинговым записям и следам в соцсетях. Сегодня федеральный суд предъявил 21-летнему военнослужащему Нацгвардии США официальное обвинение в передаче секретной информации. До следующего слушания Тейшейра будет находиться под стражей.

Идентифицировать военнослужащего Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру, подозреваемого в сливе секретных данных разведки США, агентам ФБР помогли записи биллинга и сведения из социальных сетей. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает агентство Associated Press.

14 апреля 21-летний Джек Тейшейра предстал перед судом по обвинению в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации, важной для нацбезопасности США.

Судья принял решение держать подозреваемого под стражей до следующего слушания – на грядущей неделе. По информации телеканала CNN, обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы.

Тейшейра прибыл в суд в наручниках и в коричневой тюремной робе. Вместе с ним на суде присутствовал его адвокат.

Всего несколькими часами ранее агенты ФБР в боевой экипировке арестовали Тейшейру в его доме в Северном Дайтоне.

«Сегодня Министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного изъятия, хранения и распространения засекреченной информации о национальной обороне», – сказал министр юстиции, генпрокурор США Меррик Гарленд.

Газета The New York Times утверждает, что задержанный служит в Национальной гвардии штата Массачусетс, а в свободное время возглавляет онлайн-группу Thug Shaker Central на платформе Discord. Через нее секретные данные и попали в Сеть. В чат-группу входят от 20 до 30 пользователей. В основном участники TSC обсуждали оружие, постили мемы и шутки, обсуждали международные конфликты – в том числе российско-украинский.

При этом, передает Associated Press, Тейшейра слил секретные данные, «исходя не из идеологических убеждений, но руководствуясь бравадой».

Документы попали в интернет в конце февраля и начале марта. При этом утечку не замечали до тех пор, пока американские СМИ не обратили внимания на секретные документы. Утверждалось, что в общий доступ могли попасть более 100 документов.

В документах содержится информация о слежке американскими спецслужбами за высокопоставленными чиновниками из союзнических стран, о планах украинских властей и о положении ВСУ, а также о якобы намерениях Москвы в рамках военных действий на Украине.

Получить доступ к секретным сведениям Тейшейра смог как IT-специалист.

Белый дом отказался комментировать подлинность опубликованных документов. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что пока не готовы выдвинуть версию о том, кто и как «слил» материалы разведки.

Пентагон, в свою очередь, пришел к выводу, что утечка «была преднамеренным преступлением». Позицию ведомства привел 13 апреля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Минобороны США оценивает масштаб утечки и потенциальный ущерб от нее.

Министр обороны Ллойд Остин в заявлении, опубликованном после ареста, заявил, что Пентагон проведет проверку своих «процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля», чтобы предотвратить повторение такой утечки.