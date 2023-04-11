Врио губернатора Херсонщины Сальдо: силы ВСУ готовятся к форсированию Днепра

Украинские военнослужащие во время боевых учений, апрель 2023 года

ВСУ готовятся форсировать Днепр, стягивая к правому берегу реки технику и солдат, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, успешно переправиться через Днепр украинские войска не смогут – ресурсов «недостаточно», хотя людей «нагнали достаточно». В последнее время разговоры об украинском наступлении ведут в Киеве все чаще – хотя США сомневаются, что эта операция принесет весомые плоды.

Подкрепления стягивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правый берег Днепра, готовясь форсировать реку. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На правом [северо-западном] берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сообщил чиновник.

Сальдо также предположил, что «хотя людей нагнали достаточно», сил у ВСУ для успешной операции по форсированию Днепра «недостаточно» из-за нехватки техники, плавсредств и вооружений.

11 апреля американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что США не ждут больших успехов от ожидаемого украинского наступления.

Авторы материала ссылаются на слитые в интернет секретные разведданные Пентагона. При этом данная позиция идет вразрез с публичными утверждениями представителей Белого дома о боеспособности ВСУ.

«Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной», — говорится в материале.

В секретных документах говорится, что возможная наступательная операция ВСУ может привести с высокой долей вероятности только к «незначительным территориальным приобретениям».

30 марта председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов завил, что украинская армия усиливает свою группировку на Запорожском направлении.

«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — сказал он.

По его словам, с имеющимися в наличии на данный момент вооружением и техникой ВСУ могут попытаться организовать наступление. Рогов также заявлял, что Украина готовит несколько сценариев контрнаступления. По его словам, могут рассматриваться варианты как сухопутной операции, так и форсировании Днепра в районе Энергодара.

29 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление в апреле-мае.

«Это зависит от того, какой момент наиболее подходящий, и зависит от погодных условий», — сказал Резников в интервью эстонскому порталу ERR.ee. Он уточнил, что «наши партнеры» полностью «сознательно поддерживают» идею контрнаступления.

10 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление может начаться в ближайшие недели.

Шеф Госдепартамента обратил внимание, что партнеры Украины имеют две цели – помочь в организации наступления украинских военных и наращивании среднесрочного и долгосрочного военного потенциала Украины.