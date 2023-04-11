Врио губернатора Херсонщины Сальдо: силы ВСУ готовятся к форсированию Днепра

Подкрепления стягивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правый берег Днепра, готовясь форсировать реку. Об этом заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«На правом [северо-западном] берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сообщил чиновник.
Сальдо также предположил, что «хотя людей нагнали достаточно», сил у ВСУ для успешной операции по форсированию Днепра «недостаточно» из-за нехватки техники, плавсредств и вооружений.
11 апреля американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что США не ждут больших успехов от ожидаемого украинского наступления.
Авторы материала ссылаются на слитые в интернет секретные разведданные Пентагона. При этом данная позиция идет вразрез с публичными утверждениями представителей Белого дома о боеспособности ВСУ.
«Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной», — говорится в материале.
В секретных документах говорится, что возможная наступательная операция ВСУ может привести с высокой долей вероятности только к «незначительным территориальным приобретениям».
30 марта председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов завил, что украинская армия усиливает свою группировку на Запорожском направлении.
«Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC. Все поставляется на запорожский фронт», — сказал он.
По его словам, с имеющимися в наличии на данный момент вооружением и техникой ВСУ могут попытаться организовать наступление. Рогов также заявлял, что Украина готовит несколько сценариев контрнаступления. По его словам, могут рассматриваться варианты как сухопутной операции, так и форсировании Днепра в районе Энергодара.
29 марта министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ планируют начать контрнаступление в апреле-мае.
«Это зависит от того, какой момент наиболее подходящий, и зависит от погодных условий», — сказал Резников в интервью эстонскому порталу ERR.ee. Он уточнил, что «наши партнеры» полностью «сознательно поддерживают» идею контрнаступления.
10 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское наступление может начаться в ближайшие недели.
Шеф Госдепартамента обратил внимание, что партнеры Украины имеют две цели – помочь в организации наступления украинских военных и наращивании среднесрочного и долгосрочного военного потенциала Украины.