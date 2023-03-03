«Клещи сжимаются»: «Вагнер» почти окружил Артемовск, ВСУ покидают город

Бойцы ЧВК «Вагнер» почти окружили Артемовск, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. В своем обращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он попросил дать возможность «старикам и детям», воюющим в рядах ВСУ, покинуть город. Ранее командир подразделения аэроразведки ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что после 110 дней боевых дежурств его бойцы срочно покидают Артемовск.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимира Зеленскому. Российский предприниматель заявил, что Артемовск (украинское название – Бахмут) почти окружен – «осталась одна дорога». Видео опубликовано пресс-службой компании Пригожина «Конкорд».

«Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка — день-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен», — констатировал Пригожин.

Накануне он заявил, что ЧВК «Вагнер» закрепилась почти в центре Артемовска. «Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города», – приводит его слова Telegram-канал Mash.

ВСУ отступают

3 марта украинский командир с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение аэроразведки «Птицы Мадьяра» получило приказ срочно покинуть Артемовск.

«Получил боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий. Какие критичные причины перевода, когда мы провели тут 110 дней боевых дежурств? Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования», – сказал он в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

1 марта «Мадьяр» также выложил видеозапись, в которой рассказал о тяжелой ситуации в городе и вокруг него. Но решение о целесообразности обороны населенного пункта должно принимать верховное командование, подчеркнул командир.

Кроме того, он записал мнение бойцов об обстановке в Артемовске. «Бахмут уже стал каким-то идолом, Бахмут-крепость. Мы каждый день теряем по роте, две роты. За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – сказал один из них.

Другой военный отметил, что остается оптимистом и верит, что «украинская сторона не сдаст» Бахмут.

В тот же день глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что созвонился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По его словам, они «обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута».

1 марта советник Зеленского Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) отметил в интервью телеканалу CNN, что украинские военные могут отступить из Артемовска, если так решит командование.

«Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», – пояснил он. Но сроки, в которые это может произойти, чиновник не назвал.

Советник Зеленского рассказал, что район к западу от Артемовска был укреплен. Роднянский призвал «не заблуждаться», заявив, что контрнаступление ВСУ «не за горами».

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в тот же день сообщила, что ВСУ перебрасывают в Артемовск дополнительные подразделения украинских войск. По словам Маляр, это стратегическое, а не политическое решение. Она отметила, что ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Маляр утверждает, что российская сторона теряет больше бойцов, чем украинская.

В очередном видеообращении 27 февраля президент Украины подтвердил, что ситуация на Артемовском направлении остается сложной. По его словам, он «постоянно на связи с командованием».

2 марта член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью украинскому изданию «Новое время» заявил, что в Артемовске сложилась такая ситуация, при которой «отстаивать (город) любой ценой не имеет смысла».

«Это моя субъективная точка зрения, но думаю, что Бахмут рано или поздно будет оставлен», – добавил депутат.

По его словам, обстановка в Артемовске критическая, а «главная проблема – фактическое перерезание всех доступных путей поставок».