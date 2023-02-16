«Мы знаем, что такое война». Лукашенко ответил на вопросы о мобилизации и конфликте на Украине

Белорусская армия готова начать воевать вместе с российской, если с территории Украины в Белоруссию придет «хоть один солдат», заявил президент Александр Лукашенко. При этом он напомнил, что Россия является союзником Белоруссии, у стран есть совместная военная группировка, но Москва никогда не просила, чтобы «Беларусь начала войну против Украины». Лукашенко также рассказал, что Минск не планирует объявлять мобилизацию, пока стране ничего не угрожает.

Белоруссия готова участвовать в военных действиях на Украине вместе с Россией только в случае прямой агрессии со стороны Киева, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать мoих людей», — цитирует его агентство БелТА.

По его словам, в случае агрессии украинской армии «ответ будет жесточайший» и «война приобретет совсем другой характер».

Лукашенко заявил, что Минск сейчас только «обеспечивает безопасность» на западном направлении. И несмотря на то, что у России и Белоруссии есть совместная военная группировка, Москва никогда не просила, чтобы «Беларусь начала войну против Украины».

«Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины, — сказал глава республики. — Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным».

Он также обвинил Запад в желании втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, это позволило бы дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. км, таким образом осложнив положение российских и белорусских войск.

«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим», — заявил Лукашенко и обвинил западные страны в отправке военных на Украину.

«Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать», — подчеркнул глава государства.

В октябре 2022 года белорусский президент заявил, что республика принимает участие в военной операции, но ее военные «никого не убивают». В том же месяце президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, объяснив это «обострением на западных границах Союзного государства».

Условие для проведения мобилизации

Лукашенко также рассказал, что в стране могут объявить мобилизацию, если Белоруссия почувствует угрозу.

«Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет», – сказал глава государства.

По его словам, численность белорусской армии в условиях мирного времени составляет 75 тыс. человек, но при необходимости в условиях войны можно нарастить ее до полумиллиона в несколько этапов.

«К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия», – рассказал Лукашенко и подчеркнул, что белорусы должны «жить спокойно» и «заниматься своим делом».

Ранее президент заверил, что мобилизации в Белоруссии не будет, а все сообщения о подготовке к мобилизации являются фейком. По его словам, целью таких публикаций является рост напряженности в стране.

«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси»

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга, Лукашенко заявил, что еще до объявления Россией военной операции украинская армия готовила удар ракетными системами залпового огня по белорусской территории.

«Вы говорите — «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями», — заявил глава государства.

Лукашенко при этом признался, что не знает, для чего Украине нужно было наносить удар.

«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — сказал президент.

Он напомнил о Минских соглашениях и заявил, что «надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны».

«Сядем и решим всю проблему»

Белорусский президент также пригласил американского лидера Джо Байдена в Минск, чтобы организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны. И вот здесь в вашем присутствии мы втроем… сядем и решим всю проблему», — сказал Лукашенко.

Он призвал договариваться о мире, «пока нет расширения этой агрессии». «Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», — заявил Лукашенко, имея в виду западных политиков.

Он выразил уверенность в том, что с Россией можно «договориться о невероятном», однако нельзя ставить предварительные условия для переговоров.

«Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, — вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров», — считает глава государства.

При этом он напомнил, что любой военный конфликт заканчивается подписанием мирного соглашения.

«Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым», — пообещал президент.

В то же время он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «уничтожает Украину», имея в виду то, что страну после завершения конфликта «никто восстанавливать не будет». Белорусский президент также предостерег главу украинского государства от «повторения судьбы Горбачева». По его мнению, «лидеры, которым аплодировали и кричали «ура» на Западе, плохо заканчивали».

Лукашенко разговаривал с журналистами в преддверии встречи с Владимиром Путиным 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что она пройдет в резиденции Путина в Ново-Огарево.