«Мы знаем, что такое война». Лукашенко ответил на вопросы о мобилизации и конфликте на Украине

Белоруссия готова участвовать в военных действиях на Украине вместе с Россией только в случае прямой агрессии со стороны Киева, заявил президент страны Александр Лукашенко.
«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать мoих людей», — цитирует его агентство БелТА.
По его словам, в случае агрессии украинской армии «ответ будет жесточайший» и «война приобретет совсем другой характер».
Лукашенко заявил, что Минск сейчас только «обеспечивает безопасность» на западном направлении. И несмотря на то, что у России и Белоруссии есть совместная военная группировка, Москва никогда не просила, чтобы «Беларусь начала войну против Украины».
«Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины, — сказал глава республики. — Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет страшным».
Он также обвинил Запад в желании втянуть Белоруссию в конфликт. По его словам, это позволило бы дополнительно растянуть фронт на 2,5 тыс. км, таким образом осложнив положение российских и белорусских войск.
«Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим», — заявил Лукашенко и обвинил западные страны в отправке военных на Украину.
«Сколько Лукашенко туда послал человек? Сколько? Ноль! Я туда не посылаю людей и не собираюсь этого делать», — подчеркнул глава государства.
В октябре 2022 года белорусский президент заявил, что республика принимает участие в военной операции, но ее военные «никого не убивают». В том же месяце президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, объяснив это «обострением на западных границах Союзного государства».
Условие для проведения мобилизации
Лукашенко также рассказал, что в стране могут объявить мобилизацию, если Белоруссия почувствует угрозу.
«Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет», – сказал глава государства.
По его словам, численность белорусской армии в условиях мирного времени составляет 75 тыс. человек, но при необходимости в условиях войны можно нарастить ее до полумиллиона в несколько этапов.
«К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия», – рассказал Лукашенко и подчеркнул, что белорусы должны «жить спокойно» и «заниматься своим делом».
Ранее президент заверил, что мобилизации в Белоруссии не будет, а все сообщения о подготовке к мобилизации являются фейком. По его словам, целью таких публикаций является рост напряженности в стране.
«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси»
Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга, Лукашенко заявил, что еще до объявления Россией военной операции украинская армия готовила удар ракетными системами залпового огня по белорусской территории.
«Вы говорите — «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями», — заявил глава государства.
Лукашенко при этом признался, что не знает, для чего Украине нужно было наносить удар.
«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром перед началом специальной военной операции», — сказал президент.
Он напомнил о Минских соглашениях и заявил, что «надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны».
«Сядем и решим всю проблему»
Белорусский президент также пригласил американского лидера Джо Байдена в Минск, чтобы организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны. И вот здесь в вашем присутствии мы втроем… сядем и решим всю проблему», — сказал Лукашенко.
Он призвал договариваться о мире, «пока нет расширения этой агрессии». «Вы не просто не готовы, это было бы для вас страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Вам нужна война», — заявил Лукашенко, имея в виду западных политиков.
Он выразил уверенность в том, что с Россией можно «договориться о невероятном», однако нельзя ставить предварительные условия для переговоров.
«Поставив предварительные условия, типа уходите с территории, которую вы захватили, — вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров», — считает глава государства.
При этом он напомнил, что любой военный конфликт заканчивается подписанием мирного соглашения.
«Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым», — пообещал президент.
В то же время он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «уничтожает Украину», имея в виду то, что страну после завершения конфликта «никто восстанавливать не будет». Белорусский президент также предостерег главу украинского государства от «повторения судьбы Горбачева». По его мнению, «лидеры, которым аплодировали и кричали «ура» на Западе, плохо заканчивали».
Лукашенко разговаривал с журналистами в преддверии встречи с Владимиром Путиным 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что она пройдет в резиденции Путина в Ново-Огарево.