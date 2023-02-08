«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить его. Это война»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен нанести удары по объектам в России, которые используются для нанесения ударов по Украине. Он также считает, что его стране необходимо больше тяжелой техники и артиллерийских снарядов, так как Киев ожидает нового российского наступления.

«Добиться очевидных результатов к годовщине»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Reuters, что, по ожиданиям Киева, Россия начнет наступление на северо-восточную Харьковскую или южную Запорожскую области. По его мнению, так РФ попробует «вернуть инициативу в своем годичном вторжении».

«Он заявил, что российские войска прощупывают оборону Киева в частично оккупированном Россией Запорожье, части контролируемого Москвой сухопутного моста между восточной Украиной и Крымом на южном побережье Черного моря <…> он также сказал, что Киев «не исключает» нового российского наступления в Харьковской области, от которого силы Москвы были отбиты молниеносным украинским контрнаступлением прошлым летом», — говорится в статье.

Данилов уверен, что «попытки наступления в харьковском или запорожском направлении, конечно, будут предприняты». По его мнению, то, насколько успешными будут действия России, зависит от Украины.

«Высокопоставленные украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Москва попытается провести еще одно крупное наступление с привлечением недавно мобилизованных войск в ближайшие недели. Данилов повторил более ранние прогнозы Киева о том, что Россия по-прежнему хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области на востоке, которые Москва объявила своей собственной территорией», — отмечается в материале.

Данилов ожидает, что «Россия будет стремиться достичь очевидных результатов к годовщине ее полномасштабного вторжения 24 февраля».

«Им нужно что-то показать перед своим народом, и у них есть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате», — пояснил он.

Комментируя предположения о том, что российские войска могут начать наступление с территории Белоруссии на северо-западе, Данилов сказал, что это «сомнительно», потому что «там явно недостаточно сил».

Удары по России

«Украина также планирует весеннее наступление, ожидая поставки обещанных западных боевых танков и ракет большей дальности, включая новую ракетную систему из Соединенных Штатов, которая удвоит радиус поражения», — говорится в статье.

По словам Данилова, тяжелая бронетехника и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, входят в число неотложных потребностей Киева, поскольку Украина «сталкивается с потенциальным новым натиском российской тяжелой огневой мощи».

«Очень много вопросов зависит от количества поставок снарядов. Потому что, если у вас есть оружие, но нечем стрелять, тогда это вызов», — отметил глава СНБО.

Авторы материала отметили, что в последние месяцы Вооруженные силы России регулярно наносят воздушные удары с использованием ракет и беспилотников по критической украинской инфраструктуре Украины.

Данилов уверен, что его страна «будет иметь право наносить удары по целям на территории России», хотя официальные лица Киева «публично не признавались в нападении за пределами украинской границы».

«Допустим, в России есть определенный момент, когда мы точно знаем, что устройство запускает ракеты по нашим детям. Должны ли мы спокойно наблюдать за этим моментом и закрывать глаза — или уничтожить его, если у нас есть возможности? Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране <...> мы должны уничтожить его. Это война», — подчеркнул глава СНБО.

Удары только по «оккупированным территориям»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 5 февраля, что Украина будет использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами, для поражения российских подразделений только на «оккупированной» украинской территории.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также подчеркнул, что Украина не наносит удары по территории РФ, а поставленное Западом вооружение Киев использует для обороны.

«Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ. Оружие, предоставленное союзниками, используется для обороны, деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов. Ракеты большей дальности и штурмовики необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ», — написал Подоляк на своей странице в Twitter.