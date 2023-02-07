Шойгу обвинил США в призывах «захватывать» территории РФ

Похороны украинских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, Львов, январь 2023 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь украинские войска потеряли более шести тысяч пятисот военнослужащих. Он также считает, что США и их союзники, поставляя Украине вооружения, затягивают конфликт, а также вовлекают в столкновение НАТО, что может привести «к непредсказуемому уровню эскалации».

Потери противника

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил на селекторном совещании, что в результате наступления российским войскам удалось взять под контроль Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку на Донецком и Запорожском направлениях.

«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска», — сказал министр.

По его словам, «США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт», поэтому решили поставить Украине тяжелое наступательное вооружение, а также «открыто призывают» Киев «захватывать» российские территории.

«Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — считает глава российского оборонного ведомства.

Он также подчеркнул, что группировки российских войск продолжают «перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику» — как на маршрутах доставки, так и на боевых позициях.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более шести тысяч пятисот военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», — привел свои данные Шойгу.

Рождественское перемирие

Шойгу полагает, что руководство Украины осознает, что «победить Россию военным путем не удастся», поэтому «преступно» «устрашает» граждан, которые проживают на территории «новых субъектов России». Министр обвинил украинские войска в нанесении ударов по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения и в совершении терактов на государственных и социальных объектах.

Он также заявил, что украинское руководство имеет «варварскую сущность», так как не захотело «прекратить огонь на время православного Рождества».

Согласно данным главы оборонного ведомства России, ВСУ на Рождество интенсивно обстреливали населенные пункты.

«Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск», — заявил Шойгу.

8 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что в рамках Рождественского перемирия российская группировка войск «с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения», несмотря на обстрелы ВСУ.

5 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что отвергает предложение России о Рождественском перемирии, так как не верит в его благие намерения.

«Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных», — пояснил Зеленский.

Он уточнил, что, по его мнению, Москва использует прекращение огня как «передышку», чтобы продолжить боевые действия «с новой силой».

«Зондирование» и «отсыпка»

Шойгу также сообщил о переоснащении орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

«В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли. Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск», — сказал министр.

Он уточнил, что созданием системы занимается Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина.

Кроме того, во время своего выступления он затронул вопрос реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

«С апреля 2021 года по поручению президента Российской Федерации Железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак-Февральск общей протяженностью 339 км», — сообщил глава оборонного ведомства.

Согласно его данным, в работах задействованы более тысячи военных железнодорожников. Всего, по его словам, предстоит «произвести отсыпку земляного полотна общим объемом более шести млн кубометров земли».

«К настоящему времени на 10 объектах реконструируемой железной дороги завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ», — заключил министр.