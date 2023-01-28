Истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение в Индии. Они могли столкнуться в воздухе

В Индии в субботу потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000, которые выполняли тренировочные полеты. Один самолет разбился в округе Морена штата Мадхья-Прадеш, другой упал в 100 км от этого места — на территории штата Раджастхан. Два пилота, по последней информации, спаслись. Третьего пилота нашли мертвым. Комиссия по расследованию ВВС выясняет, было ли столкновение в воздухе — или инцидент произошел по другой причине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Два самолета ВВС Индии разбились в субботу, 28 января в центральной части страны. Как передает телеканал NDTV со ссылкой на источники, истребители Су-30 и Mirage 2000 потерпели крушение во время тренировочных полетов.

Сообщается, что оба истребителя вылетели с базы ВВС в Гвалиоре. Экипаж Су-30 состоит из двух человек, у Mirage 2000 один пилот.

Два пилота, по последней информации, спаслись. «Обнаружены два пилота, ранены. Их эвакуируют по воздуху», — рассказали источники телеканала.

Третьего пилота позднее обнаружили мертвым. Уточняется, что один самолет разбился в округе Морена штата Мадхья-Прадеш, а другой предположительно упал в 100 км от этого места — в штате Раджастхан.

Комиссии по расследованию ВВС предстоит установить, было ли столкновение в воздухе или инцидент произошел по другой причине.

«Рассматривается версия, что истребители могли столкнуться в воздухе», — приводит телеканал News18 слова источника в Минобороны Индии. Глава ведомства Раджнатх Сингх был проинформирован о крушении двух самолетов.

«Летающие гробы»

Серьезной проблемой для ВВС Индии является высокий уровень аварийности. С начала 1970-х по начало 2000-х годов индийские ВВС ежегодно теряли в среднем 23 самолета и вертолета.

При этом наибольшее число летных происшествий приходится на советские истребители МиГ-21 индийского производства, составляющие основу авиапарка ВВС Индии и заработавшие себе репутацию «летающих гробов» и «вдоводелов». Так, с 1971 года по апрель 2012-го разбились 482 МиГа (более половины из 872 полученных).

Уровень боеготовности индийских Су-30 на 2014 год составлял 55% (87 из 193 самолетов находились на обслуживании и в ремонте). В ходе эксплуатации были потеряны 8 самолетов (с 2009 по 2017 годы).

В декабре 2022 года сообщалось, ВВС Индии оснастили истребители Су-30, закупленные в России, российско-индийскими ракетами BrahMos дальностью более 500 км, расширив таким образом радиус боевого применения самолетов.

Утверждается, что новая ракета позволяет индийским пилотам поражать объекты инфраструктуры противника, не покидая воздушного пространства Индии. При этом источник в ВС Индии говорил, что модернизация Су-30 оказалась проще и дешевле закупки европейских или американских ракет аналогичного класса.