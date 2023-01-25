«Готовимся к встрече незваных гостей»: В Запорожской области заявили о контрнаступлении Киева

Военнослужащий во время боевой работы артиллерийской установки «Гиацинт» в зоне СВО, январь 2023 года

Врио губернатора Запорожской области Балицкий заявил, что под Запорожьем ВСУ сконцентрировали десятки тысяч военных. По его словам, Киев готовится к контрнаступлению. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов тем временем заявил, что армия России продвигается в сторону Гуляйполя, приближаясь к административному центру Запорожской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подконтрольной Киеву части Запорожской области ВСУ расположили группировку войск в размере до 40 тыс. военных, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сейчас тревожное время, мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию видим, понимаем, и, соответственно, готовимся к встрече незваных гостей... Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч голов боевиков», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

В Пологовском районе Запорожской области российские силы продвинулись в направлении Гуляйполя и взяли под контроль несколько опорных пунктов украинской армии «на рубеже Малиновка – Червоное и Малиновка – Чаривное». Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Там два похожих названия. Один населенный пункт находится чуть юго-восточнее Гуляйполя, другой – чуть юго-западнее, но и там, и там есть успехи», – сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Червоное находится в 15 км от Гуляйполя, Малиновка – в 21 км, Чаривное – в 25 км.

Помимо этого, Рогов рассказал, что ВСУ планировали ударить в направлении Мелитополя и Бердянска. По его словам, этот удар несколько раз презентовался для западной аудитории.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря», – добавил Рогов.

В своем Telegram-канале он утверждает, что Малиновка – Чаривное – Червоное – это участок фронта, где якобы украинские военные из 102-й ивано-франковской бригады теробороны ВСУ отказываются выполнять приказы по выдвижению на боевые позиции. Об этом 24 января писал сам Рогов в соцсетях.

Активист заявил, что сейчас войскам Украины приходится стягивать свои резервы, в том числе с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта, пишет РИА Новости.

21 января Рогов сообщал, что ВС России подавляют позиции украинских военных на линии соприкосновения в Орехове, Гуляйполе и Каменском, передает ТАСС.

«В том числе идет постоянный огневой контакт. Наши танки, артиллерия сносят нацистские позиции», – утверждал он.

На тот момент, по его словам, российская армия взяла под свой контроль село Лобковое, которое находится в 9 км от Каменского, и получили оперативный контроль над четырьмя пунктами у Орехова (находится в 60 км от областного центра). Тогда же он выразил мнение, что теперь украинским подразделениям будет сложнее удержать Каменское и Орехов. Рогов заявил, что в Киеве начали паниковать из-за возможного прорыва ВС РФ к подконтрольному Киеву Запорожью.

За день до этого активист сообщил СМИ об активных боях в пригородах Орехова Запорожской области, обратив внимание, что это не штурм населенного пункта. «Сейчас взяты высоты, которые определяют огневой контроль над Ореховым и другими населенными пунктами», – подчеркнул собеседник ТАСС.

Рогов выразил мнение, что дальнейшие действия военных России будут зависеть от контроля над этими высотами.

На 20 января, по его словам, было равное количество военных с обеих сторон конфликта. Но на тот момент «многие подразделения ВСУ перебросили на восток [артемовское направление]».

Тогда боевые действия шли по всей линии фронта: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское, сказал он РИА Новости.

В тот же день, 20 января, Reuters со ссылкой на чиновников сообщил, что власти США просят руководство Украины не начинать крупномасштабное наступление в зоне спецоперации, пока Киев не получит обещанную ранее военную помощь и пока не завершится подготовка военнослужащих ВСУ.

Прошлой осенью запорожские власти сообщали, что Киев планирует организовать широкое наступление на Запорожскую область. Ожидалось, что основными направлениями атак ВСУ станут Энергодар с ЗАЭС, Мелитополь и Бердянск. Также считалось, что Киев намерен выйти к Азовскому морю.

По итогам проведенного в прошлом году референдума Запорожская область стала регионом России, как и ДНР, ЛНР и Херсонская область. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. По данным РИА Новости, под контролем России находится порядка 70% территорий региона.