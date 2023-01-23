Песков рассказал, в каких вопросах частичная мобилизация не завершена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации был завершен, однако она предполагает и другие задачи, необходимые для Минобороны России. Представитель Кремля также прокомментировал возможность переговоров с Украиной, поставки Киеву танков и отношения с Японией. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Продолжение частичной мобилизации

Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что частичная мобилизация, помимо призыва граждан на военную службу, также предполагает выполнение ряда задач, необходимых для Минобороны России.

По его словам, призыв граждан в рамках частичной мобилизации продолжался до тех пор, пока не была достигнутая необходимая численность военнослужащих. А теперь, когда она «была достигнута», призыв «был остановлен, завершен».

Представитель Кремля добавил, что к частичной мобилизации также относятся и другие мероприятия, связанные «с выполнением задач военнослужащими, и тому подобное».

«В этой части это продолжает работать», — уточнил пресс-секретарь президента России.

1 ноября 2022 года Песков сообщал, что отдельный указ Владимира Путина об окончании призыва в рамках частичной мобилизации не требуется.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем — указ не нужен. По этому поводу у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы Министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», — заявил он тогда.

21 декабря прошлого года Путин сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны России, что подготовку проходят 150 тысяч мобилизованных, а это достаточный резерв для ведения военной спецоперации.

«В ряды вооруженных сил призваны, как известно, 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как докладывает министр обороны, начальник генштаба, 150 тысяч человек находятся, проходят подготовку на военных полигонах, и это достаточный резерв для ведения операции», — сказал глава государства.

О ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что «не думает», что признание в США ЧВК «Вагнер» преступной организацией «в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны» или для самой военной компании.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби объявил на брифинге, что Соединенные Штаты введут санкции против группы «Вагнер», а Минфин страны признает ее «международной преступной организацией».

Переговоры с Украиной

Представитель Кремля вновь сообщил, что условий для переговоров России и Украины пока нет «ни де-факто, ни де-юре».

По его словам, в Москве слышат заявления из Киева, в России знают юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинских властей.

«Поэтому можно де-факто признать одно — никаких условий для таких переговоров нет», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что «все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины», «так или иначе за это несут ответственность».

Песков добавил, что «расплачиваться» за западные поставки вооружений и «псевдоподдержку» будет украинский народ.

По мнению представителя Кремля, «юридическая эквилибристика», связанная со спорами вокруг поставок Киеву немецких танков Leopard 2, «говорит о том, что нервозность среди членов Североатлантического альянса повышается постоянно, растет».

Встреча Путина и Гроссии

По словам Пескова, встреча Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пока не запланирована, но Россия заинтересована в продолжении контактов с организацией.

Пресс-секретарь президента России добавил, что появление информации о том, что украинские военные складируют вооружение и боеприпасы на территориях атомных электростанций, «еще раз подчеркивает актуальность такого контакта» с МАГАТЭ. Он отметил, что российская сторона намерена «привлечь внимание» организации к этим сведениям.

Отношения с Японией

Песков также прокомментировал состояние нынешних отношений России и Японии. По его словам, «Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны». Представитель Кремля считает, что «своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма».

Говоря о перспективах переговоров Москвы и Токио по мирному договору, пресс-секретарь отметил, что «какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует».

«В этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия общаться с Японией по мирному договору.

21 марта 2022 года в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, а также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.