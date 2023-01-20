«Нет единого мнения». Почему Запад не может передать Украине танки Leopard

Новый глава Бундесвера Борис Писториус на встрече контактной группы по военной помощи Украине на американской авиабазе «Рамштайн» заявил, что коалиция не пришла к единому мнению по вопросу поставок танков Leopard Киеву. Его слова приводит телеканал n-tv. Писториус также отверг обвинения в адрес ФРГ за то, что танки не были поставлены Киеву. По его словам, этот вопрос обсуждается в правительстве, однако есть веские доводы как за поставки, так и против них. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По словам главы Минобороны Германии, у западной коалиции не сформировалось единство по вопросу поставок Leopard Украине.

«Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения»,

— сообщил он.

Также Борис Писториус назвал неверным утверждения о том, что Берлин якобы мешает другим странам передать Украине танки.

«Есть веские причины для поставок [танков] и веские причины против них», — указал Писториус.

Однако он поручил профильным службам Бундесвера изучить, сколько танков находится на балансе германских военных. По его словам, если решение о поставках будет принято, ФРГ должна быть к этому готова.

Тем не менее он не смог сказать, когда решение по Leopard будет принято. Однако в случае положительного исхода, Германия «сможет действовать быстро».

Также он высказал мнение, что первоочередное значение для украинских военных сейчас имеют средства противовоздушной обороны.

Германия – не шкаф

20 января пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что в Варшаве удивлены позицией Берлина по танкам Leopard для Киева, там надеются, что Германия все же согласится на передачу данного вида вооружений, пишет «Би-би-си».

«Помощь Украине является важнейшим вопросом для каждого из нас — особенно для поляков, для нашей нации и для нашего правительства. Мы шокированы позицией Германии, которая препятствует тому, чтобы что-то происходило», — отметил Ясина.

В Варшаве, по его словам, рассчитывают, что Берлин перестанет демонстрировать «явное нежелание» и поддержит отправку танков Украине.

20 января Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также заявил, что власти ФРГ вряд ли смогут помешать отправке танков Leopard Киеву со стороны других государств. По его словам, Берлин не остановит отправку боевых машин «ни сегодня, ни в ближайшие дни».

«Я более чем уверен, что Германия не остановит любую другую страну, которая готова предоставить танки. Мы не видим никаких препятствий для того, чтобы получить одобрение на отправку танков на Украину»,

— отметил Певкур.

Также 20 января издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Словакия и Чехия готовы отправить на Украину немецкие танки Leopard 2, которые находятся на их балансе после программы кругового обмена вооружениями Ringtausch, в ходе которой они получили Leopard 2A4. Речь идет в общей сложности о 30 танках.

Норвегию также пытаются подтолкнуть к поставке танков на Украину, так, 20 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с коллегой из Осло Анникен Хюитфельдт, на которых призвал присоединиться к «международной танковой коалиции». Однако он не уточнил, ответила ли согласием Хюитфельдт .

19 января польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Варшава не будет ждать согласия Берлина на передачу танков Leopard.

«Либо мы быстро получим это разрешение, либо поступим по-своему», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что обещанные Варшавой 14 танков вряд ли кардинально изменят ситуацию на фронте, однако, если каждая европейская страна отправит Украине 20–30 танков, это действительно поможет украинским военным.

До сих пор о готовности предоставить танки Leopard немецкого производства Украине заявляли лишь власти Финляндии. Однако для таких поставок необходимо получить разрешение производителя — Германии. Тем не менее канцлер ФРГ Олаф Шольц пока его не дал.

Ситуация с Leopard

Германия до сегодняшнего дня отказывалась поставлять Украине свои танки Leopard, хотя Писториус не исключал такой возможности. В Берлине объясняли отказ поставлять тяжелую технику тем, что страна не хочет действовать в одиночку.

В связи с этим вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 20 января заявил, что в связи с историческими причинами первыми танки должны поставить США.

«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент»,

— отметил он.

После объявления нового пакета военной помощи со стороны США и союзников президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи призвал западные страны ускориться с поставками вооружений. В списке военной помощи нет американских танков Abrams, которые запрашивали в Киеве. Однако Зеленский выразил надежду, что страны обсудят возможность поставки Украине ракет дальнего действия и американских истребителей F-16. В июле стало известно, что украинские летчики в США будут обучаться управлению F-15 и F-16. О готовности рассмотреть запрос Киева на F-16 20 января сообщали в Нидерландах, отметив, что на поставки вооружений Киеву «нет никаких табу».

Новый американский пакет военной помощи Киеву составит примерно $2,5 млрд. В него войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, а также зенитно-ракетные комплексы NASAMS и системы ПВО Avengers.