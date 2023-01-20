«Падение Бахмута повлияет на оборону». В Германии встревожены положением ВСУ под Артемовском

Федеральная разведслужба ФРГ на секретном совещании сообщила депутатам об «огромных потерях» ВСУ под Бахмутом, пишет Spiegel. По данным разведки, речь идет о трехзначных числах погибших за сутки. По оценкам спецслужб, потеря Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что благодаря продвижению российских сил город близок к оперативному окружению. Ранее боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ стягивает резервы к городу.

Бои за Артемовск (Бахмут) продолжаются с декабря. Минобороны России тогда сообщало о наступлении и взятии нескольких населенных пунктов. В январе ведомство сообщало о полном контроле над Соледаром, поселком Соль и селом Клещеевка под Бахмутом. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) обеспокоена ситуацией, сложившейся под Бахмутом, передает Spiegel.

«На фронте под Бахмутом украинцы несут огромные потери, а на брифинге говорилось о трехзначном числе погибших в день. Анализ показывает, что падение Бахмута повлияет на всю линию обороны украинцев»,

— говорится в материале.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК Вагнера близки к оперативному окружению Бахмута.

«По Артемовску можем говорить, что ситуация если не близка к завершению, то она близка к тому оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения «Вагнера», которые там находятся», — сказал он.

Он уточнил, что бойцы ЧВК ведут активные действия в районе мясокомбината.

Материал немецкой газеты посвящен перспективам нового главы Бундесвера Бориса Писториуса на своем посту, в частности, поставкам немецких танков Leopard на Украину. Телеканалу Welt Писториус заявил об отсутствии единой коалиции, которая заинтересована в обязательных поставках этих танков Киеву. Ранее Писториус заявил, что участники встречи на авиабазе Рамштайн в Германии еще не приняли решения о поставках Leopard 2. По его словам, мнения союзников по этому вопросу расходятся.

На подступах к Бахмуту

Сегодня же в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР.

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в брифинге МО.

Ранее о взятии Клещеевки в своем Telegram-канале сообщал штаб обороны ДНР. Первым информацию о взятии села сообщил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, его слова привела пресс-служба бизнесмена.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли»,



— сказал Пригожин.

По его словам, ВСУ, «вопреки различным мнениям», не бегут из города, «работают четко, слаженно, есть чему у них поучиться». Однако, отметил он, город в любом случае будет взят.

Один из бойцов ЧВК в свою очередь сообщил, что командование ВСУ подтягивает в город тыловые войска, передает РИА Новости.

«Подтягивают тыловые войска с тыловых позиций. [У Киева] не хватает сил», — сказал боец, отметив, что украинские военные несут крупные потери.

Он также указал, что ВСУ несут большие потери на данном направлении.

The Washington Post накануне писала, что ВСУ и российские войска сейчас «вовлечены в интенсивную войну на истощение на востоке Украины вокруг Бахмута» и утверждают, что город не имеет принципиально значения для обороны украинской армии, однако приобрел важное символическое значения как для украинской, так и для российской стороны. Газета также приводит прогнозы аналитиков, по оценкам которых «всплеск боевых действий весной 2023 года может определить траекторию войны».

«Город имеет относительно небольшое стратегическое значение, но он приобрел символическое значение для обеих сторон, в частности для России, которая с лета прошлого года не захватила ни одного крупного украинского города», — говорится в публикации.

Также WP со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что в конце прошлой недели директор ЦРУ Уиллиам Бернс приехал в Киев, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому предполагаемые военные планы России в ближайшие недели и месяцы. Газета отмечает, что поездка директора ЦРУ пришлась на «критический момент», когда «российские силы проводят массированную атаку возле города Бахмута на востоке страны, что приводит к многочисленным потерям с обеих сторон и заставляет Украину взвешивать свои ресурсы, поскольку она готовит крупное контрнаступление в других частях страны».