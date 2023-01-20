«Идут активные бои вблизи Орехова. ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта»

20 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что на Запорожском направлении ведутся активные бои. Он предположил, что это поможет ВС РФ оперативно окружить Орехов, что в 60 км от города Запорожье. Тем временем в МАГАТЭ забеспокоились о защите Запорожской АЭС.

В пригородах Орехова Запорожской области идут активные боевые действия, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что этот населенный пункт находится примерно в 60 км от города Запорожье.

«Это еще не штурм Орехова, но идут активные боевые действия в его ближайших пригородах. <...> Сейчас взяты высоты, которые определяют огневой контроль над Ореховым и другими населенными пунктами», – подчеркнул собеседник агентства.

Рогов считает, что дальнейшие действия военных России будут зависеть от контроля над этими высотами.

Глава движения также рассказал, что на Запорожском направлении количество российских и украинских военных стало равным.

«Многие подразделения ВСУ перебросили на восток [артемовское направление], на нашем направлении стало чуть полегче. У нас на линии боевого соприкосновения в Запорожской области впервые возник паритет по соотношению сил, раньше их всегда было намного больше», – так Рогов ответил на вопрос о соотношении сил.

Он уточнил, что боевые действия идут практически по всей линии фронта в направлении Запорожья.

«Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия», – заявил он РИА Новости.

В своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» рассказал, что ВС РФ вели огонь «из танков, минометов и артиллерии <...> и перешли в локальное наступление в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области».

Рогов отметил, что «четыре населенных пункта освобождены от ВС Украины и находятся под плотным огневым контролем».

В комментарии с ТАСС Рогов предположил, что, «если так и дальше будет развиваться», у российских военных появится возможность быстро окружить город Орехов. Кроме того, по словам собеседника агентства, ВСУ в этом районе не хватает артиллерии и беспилотников, что может вынудить украинскую армию отступить.

В разговоре с РИА Новости Рогов заявил, что боевой дух военных Украины «улетучился», если сравнивать с состоянием на осень прошлого года, так как им становится все сложнее удерживать позиции. Активист считает, что весь фронт находится на грани того, что «начнет сыпаться».

20 января в очередном отчете Минобороны России сообщило, что на Запорожском направлении взят под контроль российских войск населенный пункт Лобковое Запорожской области.

«В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ. Также, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинцы потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация» и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Тем временем в МАГАТЭ вновь задумались о защите атомных электростанций. Глава организации Рафаэль Гросси заявил телеканалу Fox News, что необходимо срочно создать зону защиты вокруг Запорожской АЭС, так как «ситуация ухудшается».

«С моей точки зрения, ситуация вокруг Запорожья становится хуже. По мере развития конфликта, как вы знаете, ситуация на восточном фронте накаляется. Поэтому считаю, что сейчас как никогда важно и актуально принять промежуточные меры по защите ядерного объекта», – уверен он.

Гросси признал, что этот процесс продвигается «не так быстро, как он того ожидал». Он считает, что создание зоны защиты на станции прежде всего требует политической воли.

Ситуация в Запорожье в предыдущие дни

В понедельник, 16 января, председатель «Мы вместе с Россией» Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что ВСУ готовятся к обороне в Запорожье. Таким образом, по его словам, инициатива переходит к РФ.

«Показательное изменение в их поведении: с подготовки к наступлению они начали готовиться к обороне. Резко изменился формат их деятельности, то есть начались работы по созданию фортификационных сооружений, они окапываются, закапываются, то есть готовятся к обороне», – сказал Рогов.

Он напомнил, что несколькими неделями ранее была «совсем другая ситуация»: «Мы ждали наступления, и мы подготовились к обороне».

Во вторник, 17 января, Владимир Рогов уже утверждал, что ВСУ перебрасывает свои подразделения из Запорожской области в Донбасс.

«Значительная часть подразделений переброшены на восток. Надо понимать, что запорожский фронт – это так называемый южный фронт, а восток – это ДНР прежде всего и в меньшей степени ЛНР. Это семь-восемь подразделений, которые были представлены на Запорожском направлении. Сегодня их практически нет», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» в эфире телеканала «Соловьев Live».

На следующий день Рогов заявил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области проходят «массовые облавы и насильственная мобилизация».

«У них (ВСУ - прим. ТАСС) немало сил по-прежнему. Надо понимать, что на передовую непосредственно выгнаны запорожцы - те люди, кого силой затянули в тероборону», – приводит его слова ТАСС.

Рогов пояснил, что «боевые группы военных, полицейских, боевиков» блокируют на дороге едущих за рулем запорожцев, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт.

Бои на других направлениях

20 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что оперативное окружение Артемовска (Бахмута) уже близко.

«Ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там», – сказал он.

По словам политика, «подразделения ЧВК «Вагнер» и днем, и ночью продвигаются». «Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций», – утверждает Пушилин.

Spiegel со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщает, что украинская армия в борьбе за Артемовск потеряла много людей, передает РБК. По данным документа, который изучило немецкое издание, в день ВСУ заявляет о потерях военных, равным «трехзначному числу». В BND считают, что переход Артемовска под контроль ВС РФ приведет к последствиям «по всей линии обороны украинцев».

Бои за Артемовск ведутся с декабря 2022 года. В январе Минобороны РФ заявило о том, что Россия держит под полным контролем Соледар, поселок Соль, а также Клещеевку – село под Артемовском.