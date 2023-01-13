Помощь из США: «Морской воробей» летит на защиту Украины

Соединенные Штаты в очередном пакете военной помощи намерены передать Украине зенитные управляемые ракеты Sea Sparrow. «Газета.Ru» разбиралась с особенностями тактико-технических характеристик американской ЗУР и ее потенциалом по усилению боевых возможностей противовоздушной обороны ВСУ.

RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения первоначально разрабатывалась как ракета класса «корабль-воздух» и предназначалась для противовоздушной обороны кораблей ВМС США. Затем появился вариант RIM-7, позволяющий запускать ракету с наземных пусковых установок.

Максимальная дальность стрельбы Sea Sparrow составляет 20-30 км. Высота поражения цели — от 6 м до 15 км. Общий вес ракеты — 230 кг, а масса осколочно-фугасной боевой части – около 40 кг. Скорость изделия достигает М-3,5.

Стоимость одной ЗУР составляет около $165 тыс. Изделие производится корпорацией Raytheon. Общее количество передаваемых вооруженным силам Украины ракет пока не раскрывается.

Однако сама по себе ракета зенитного ракетного комплекса как такового не составляет, поскольку в состав ЗРК должны входить как минимум средства радиолокационной разведки, многофункциональный радиолокатор, пункт боевого управления, пусковые установки с ракетами, средства связи, технологическое оборудование.

К примеру, в состав корабельного ЗРК Sea Sparrow первых модификаций входили управляемая ракета AIM-7F, система управления Mk115 с РЛС подсвета цели Mk51, пусковая установка Mk25 на 8 ЗУР.



Поэтому единственный эксплуатант сухопутного варианта RIM-7 Sea Sparrow Тайвань использует пусковые установки «Морского воробья» как часть системы Skyguard SHORAD (Short Range Air Defense). Последний представляет собой зенитный ракетный комплекс малой дальности. В этой связи для полного комплекта Соединенные Штаты должны поставить Украине не только ракеты Sea Sparrow , но и все остальное требуемое для боевой работы оборудование. Каким оно будет – пока тоже окончательной ясности нет.

С подобными тактико-техническими характеристиками RIM-7 Sea Sparrow может успешно бороться со всеми классами аэродинамических целей. В первую очередь ВСУ намерены использовать «Морского воробья» как средство борьбы с российскими крылатыми ракетами морского и воздушного базирования типа Х-101, Х-555, «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ». КРВБ и КРМБ как объекты поражения практически для любого зенитного ракетного комплекса, надо заметить, особой сложности не представляют.

Крылатые ракеты осуществляют полет на предельно малых высотах (порядка 100 м), со средней скоростью 220-240 м/сек, при этом не маневрируют, и, как правило, не прикрыты средствами РЭБ.

При хорошо организованной системе постов визуального наблюдения и связи между ними крылатые ракеты успешно поражаются даже переносными зенитными ракетными комплексами. Поэтому Sea Sparrow, без преувеличения, можно считать эффективным средством для борьбы с КР.

Однако для ВСУ в вопросах организации зенитного ракетного прикрытия объектов и группировок войск есть и очевидные трудности. Пока украинская армия получит эти системы, пока произойдет переучивание личного состава, пока ВСУ осуществят развертывание Sea Sparrow в новых позиционных районах — пройдет немало времени. Опять-таки, по уже давно установившейся практике, количество поставленных ракет и всего остального необходимого оборудования со стороны США будет гораздо меньше запрошенного украинской стороной.

Хорошо, если в ближайшей перспективе с помощью «Морского воробья» ВСУ удастся прикрыть хотя бы один важный объект.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, украинским военным якобы удалось приспособить самоходные огневые установки ЗРК «Бук» для стрельбы ракетами Sea Sparrow. Эта информация, надо заметить, выглядит весьма и весьма сомнительной (хотя и подтверждается заявлениями с американской стороны). Ведь в подобном случае весь ЗРК советского производства необходимо перепроектировать. Без всякого преувеличения, легче создать новую систему.

Однако, что называется, лиха беда начало. Украина получает еще одну систему противовоздушной обороны западного производства и хоть ненамного, но все же увеличивает свои боевые возможности по отражению ударов средств воздушного нападения противника.

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Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).