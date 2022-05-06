Гумкоридор работает, штурма нет. Что происходит на «Азовстали»

Из мариупольского комбината «Азовсталь», которые блокируется российскими войсками, выехали два автобуса с мирными гражданами. В то же время появляются сообщения об обострении ситуации на территории комбината. В Кремле подчеркивают, что приказ Владимира Путина об отмене штурма завода до сих пор действует.

Две группы мирных жителей покинули комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, с территории завода их вывезли два автобуса.

Всего удалось эвакуировать 25 человек. В первом автобусе комбинат покинули 12 гражданских лиц, среди них четверо детей. На втором выехали еще 13 мирных граждан, включая одного ребенка. Люди смогли покинуть территорию завода по гуманитарному коридору, который российские военные открыли утром 6 мая.

Корреспондент «Известий» утверждает, что бойцы «Азова» пытались затянуть процесс переговоров о выводе людей.

Автобусы забрали группы мирных граждан и вывезли их с территории комбината. Там людей пересадили в автобус большего размера, после чего он отправился в поселок Безыменное, где расположен временный лагерь для эвакуируемых с «Азовстали» и других территорий в Мариуполе.

Гумкоридор был открыт 5 мая, его работа завершится 7 мая. С 8:00 до 18:00 мск гражданским лицам гарантирован безопасный выезд с территории завода.

500 эвакуированных за неделю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что два эвакуационных конвоя ООН 1-2 мая и 4 мая вывезли из района Мариуполя и его окрестностей, в том числе с завода «Азовсталь», около 500 человек.

«Я надеюсь на продолжение координации с Москвой и Киевом по дополнительным гуманитарным паузам, чтобы обеспечить гражданским лицам безопасный выход», — сказал Гутерриш.

Координатор ООН по Украине Оснат Лубрани рассказывала, что 1-2 мая с «Азовстали» удалось эвакуировать 101 человека. 5 мая она сообщила об эвакуации еще около 300 гражданских лиц из Мариуполя.

В тот же день ООН заявила о начале третьей операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». О количестве эвакуированных в результате этих действий пока не известно.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что операция продолжается, а организация не располагает информацией об обстрелах, которые якобы могли ее сорвать.

«У меня нет никаких подтверждений относительно продолжающихся боев и обстрела машины. Наши коллеги на земле продолжают поддержку третьей операции по безопасному выходу совместно с Международным комитетом Красного Креста. Операция находится в очень деликатной фазе, мы координируем действия с украинскими и российскими властями. До того, как людей доставят в безопасное место, я не буду предоставлять новые детали», — сказал он.

Что происходит на «Азовстали»

Агентство Reuters сообщило, что российские войска возобновили штурм завода. СМИ ссылается на данные украинского Генштаба, по утверждениям которого, при помощи артиллерии, авиации и большого количества техники военные прорываются на территорию комбината.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска не штурмуют территорию «Азовстали», но подавляют попытки блокированных там боевиков выйти на огневые точки.

«Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма. Штурма нет. Мы видим с вами, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно», — сказал Песков.

Он также прокомментировал заявления украинской стороны, утверждавшей, что российские войска ночью 5 мая прорвались на территорию завода и вступили в тяжелые бои.

«Украинская сторона, тем более те, кто укрываются на территории завода хорошо известна тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе», — отметил представитель Кремля.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых, возможно, показаны украинские военнослужащие, захваченные в плен при попытке прорыва с завода «Азовсталь».

На видео можно увидеть две группы людей, лежащих на земле.

«Азовсталь» и переговоры о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут стать невозможными в случае гибели украинских военных, остающихся в Мариуполе.

«Я не думаю, что мы можем вести какие-либо дипломатические переговоры после этого», — сказал Зеленский. При этом президент отметил, что «нельзя сжигать мосты» для диалога между Киевом и Москвой.

«Я хочу, чтобы мы поняли, что нам нужно какое-то соглашение на переговорах, чтобы остановить гибель людей, поэтому мы можем использовать также дипломатические каналы, чтобы вернуть наши территории», — указал Зеленский.

По его словам, Киев намерен добиваться отвода войск на линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

«Несмотря на то, что они [россияне] разрушают все наши мосты, я считаю, не все мосты еще разрушены, выражаясь фигурально», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Зеленский уже заявлял, что переговоры между Москвой и Киевом могут стать невозможными в случае гибели украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ сказал, что Зеленский не прав, связывая переговоры с Россией и положение военных на «Азовстали». Министр также назвал неприемлемым язык ультиматумов и отметил, что Москва не потерпит его от Киева.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о полном контроле над Мариуполем, но уточнил, что на территории «Азовстали» остаются более двух тысяч военных, в том числе из батальона «Азов». Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, назвав его нецелесообразным, и распорядился заблокировать выходы с предприятия.