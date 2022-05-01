«Мы не видели солнца, мы боялись»: с «Азовстали» массово эвакуировались мирные жители

С жилой территории у комбината «Азовсталь» эвакуировали в ДНР 80 гражданских. Спустя несколько часов факт вывода мирных жителей подтвердил и президент Украины. На заводе могут оставаться более 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько часов после операции по выводу гражданских также заявил, что с территории мариупольского завода «Азовсталь» идет эвакуация мирных жителей:

«Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье».

В воскресенье, 1 мая, с территории мариупольского комбината «Азовсталь» российскими силами также были эвакуированы в ДНР 80 человек. Среди них было, как минимум, восемь детей, а также 14 женщин. Всех вывезли из города на трех автобусах, сообщает корреспондент ТАСС.

В Минобороны отметили, что тех, кто захотел поехать на подконтрольные Киеву территории, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Вчера, 30 апреля, Минобороны России сообщало об эвакуации 46 человек. Среди них было, по меньшей мере, шесть детей. Их смогли вывести из жилых домов, расположенных вблизи «Азовстали», после достижения режима тишины и открытия гуманитарного коридора.

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток вышла вторая группа численностью 21 человек, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что всем мирным гражданам предоставили ночлег, питание и медпомощь.

Одна из эвакуированных – сотрудница «Азовстали» – рассказала РИА «Новости» о том, как приходилось жить гражданским при заводе.

«Два месяца темноты. Я еду с мужем в автобусе и говорю: «Вась, это что уже в туалет не надо будет ходить с фонариком?» <...> Мы не видели солнца, мы боялись», – рассказала она.

Одними из первых мирных граждан, которые вышли с территории мариупольского завода, стала семья Савиных. Донецкий военкор Андрей Руденко написал в своем Telegram-канале, что они «выходили на свой страх и риск», так как «их запугивали, что они не дойдут».

По словам журналиста, «глава семьи Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну «Вести ФМ», и только после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти».

Но после того, как о них узнала чуть ли не вся Россия, пользователи соцсетей решили проверить, насколько честно Савины рассказали о себе.

Один из вышедших с территории жилых районов у «Азовстали» в разговоре с РИА «Новости» предположил, что там остаются еще около 300 человек. Он также отметил, что не все знают о «зеленых коридорах», так как многие находятся в бомбоубежищах и информацию до них не доносят. По данным телеканала «Россия 24», на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе может находиться более 500 гражданских лиц.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что военные Украины не хотят выпускать с территории комбината мирных жителей, которые оказались там. Эту информацию подтверждали в комментариях российским СМИ и сами эвакуированные.

21 апреля состоялось совещание президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу. По словам министра, Мариуполь был окружен ВС РФ еще 11 марта.

Гуманитарные коридоры для вывода гражданских стали открывать с 21 марта. Шойгу отчитался, что к 21 апреля было эвакуировано более 142 тыс. жителей Мариуполя, а бойцы украинских подразделений заблокированы на территории завода «Азовсталь», который занимает значительную часть города и имеет несколько уровней вглубь земли.

close 100% Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле, 21 апреля 2022 года Пресс-служба президента РФ

«Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь» и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам потребуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в «Азовстали», – заявил Шойгу, на что Путин ему сказал, что считает «предполагаемый штурм промышленной зоны нецелесообразным».

После этого президент поручил «заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

Обстановку в Мариуполе, в частности, у «Азовстали» обсуждают на международном уровне. В частности, для урегулирования ситуации с лидерами России и Украины лично разговаривал генсек ООН Антониу Гутерриш. 26 апреля он приехал в Москву и предложил во время встречи с Путиным помощь ООН в организации гуманитарных коридоров.

После этого в Организации Объединенных Наций сообщили, что создана группа для проведения этой операции.

«Нужно удостовериться в полном прекращении боевых действий, чтобы начать операцию. Иначе и гражданские лица там, и представители нашей группы будут подвергаться опасности. Пока подходящие условия для работы не созданы», – отметили в ООН.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что «не видит темы для переговоров» по ситуации вокруг «Азовстали». Он напомнил, что российский президент «сказал вполне ясно»: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, а военным необходимо сложить оружие и сдаться.

«Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», – заверил представитель Кремля.