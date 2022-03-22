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Армия

«Ради наших детей и будущих поколений»

В Минобороны рассказали о подвигах военных в ходе спецоперации РФ на Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Президент Владимир Путин, комментируя в начале марта ход спецоперации РФ на Украине, заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России. Тогда глава государства приводил пример подвига уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«Я — русский человек и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня — Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», — заметил глава государства, подчеркнув, что всех из более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить.

«Никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ, — подчеркнул Путин. — Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера».

В составе десантно-штурмовой бригады старший лейтенант Гаджимагомедов был заброшен в тыл ВСУ для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он, защищая сослуживцев, принял огонь на себя, сообщал Первый канал.

Нурмагомед Гаджимагомедов, даже получив тяжелое ранение, продолжал отстреливаться до последнего патрона. А когда они закончились, подорвал себя и окруживших его нацистов оставшейся гранатой.

3 марта указом президента Гаджимагомедову посмертно было присвоено звание Героя России.

Последние дни спецоперации отмечены и другими героическими свершениями военных многонациональной российской армии.

Так, группа старшего лейтенанта Антона Струева на месте падения украинского вертолета добыла документы, которые позволили раскрыть замысел противника против российских колонн. Под интенсивным огнем Струев лично уничтожил пять националистов и взял в плен двоих.

Группа подполковника Евгения Зеленова удерживала намного превосходящие силы врага. Грамотно выстроив оборону, он уничтожил БТР, взял в плен 11 националистов и не допустил прохода противника.

Подполковник Николай Артемов, оценив возможности своего подразделения, внезапно и интенсивно вклинился в боевые порядки националистов. Это вынудило их спешно отступить, оставив населенный пункт, танк и «Бук».

Группы майора Ивана Фомина и капитана Дементия Коломенского обнаружили азовцев. Внезапной атакой они уничтожили до десяти националистов, еще шестерых взяли в плен, захватили семь РПГ, два Javelin и боеприпасы.

Лейтенант Антон Левин лично обнаружил и оперативно уничтожил на месте три фугаса на пути следования колонны, а затем, попав в засаду, вступил в неравный бой с противником. Он продолжал командовать, даже получив ранение, и вывел своих людей из сражения без потерь.

Капитан Иван Теплых обнаружил на пути следования колонны противопехотное минное поле. В кратчайшие сроки он проложил путь, обеспечив безопасный маршрут технике.

Группа под руководством гвардии старшего лейтенанта Николая Куминова обнаружила минометный расчет националистов, обезвредила его и взяла пленных, которые рассказали о местоположении командных пунктов батальонов и рот.

Старший лейтенант Илья Перепёлкин на Су-35 во время прикрытия наступления обнаружил два вражеских Су-27. Он вступил с ними в неравный бой и сбил оба.

В свою очередь, командир мотострелкового батальона, капитан Дереник Темирханов вместе с подразделением уничтожил до 10 единиц вражеской бронетехники и около 100 националистов, освободив захваченный населенный пункт. Бой длился 4 часа. Остальная часть националистов, не поверженная российскими солдатами, была вынуждена отступить и покинуть населенный пункт.

Группа полковника Камила Салимханова под непрекращающимся огнем обеспечила переправы через две реки, а сам он лично участвовал в обезвреживании взрывчатки массой более 300 кг в тротиловом эквиваленте.

Также в ходе спецоперации на Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова заместитель командира разведроты Георгий Дудоров, который служил заместителем командира разведывательной роты 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. «6 марта он попал под артиллерийский обстрел и получил смертельное ранение, но «с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством», — цитирует РБК сообщение СК.

А в минувшую пятницу на концерте-митинге в Лужниках отец героя России, погибшего во время спецоперации на Украине командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха), обратился к россиянам на концерте в «Лужниках».

«Восемь лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, детские сады, квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Когда при содействии Российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся», — сказал Артем Жога.

Он подчеркнул, что жители Донбасса мечтают только об одном — закончить начатое дело и освободить свою землю от украинских националистов.

«Мы победим. За нами будущее. Ради наших детей и будущих поколений», — сказал отец Героя России.

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