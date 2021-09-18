Пентагон извинился за гибель мирных жителей в Кабуле при авиаударе США

Военное руководство США признало свою ошибку в ситуации с ударом беспилотника в Кабуле. Проведенное расследование показало, что в машине, на которую была направлена атака из-за возможного нахождения там террориста ИГ * , на самом деле ехал не имеющий отношения к боевикам афганец. В результате удара погибли десять человек, большинство из которых — дети. Белый дом пока никак не комментирует случившееся.

Итоги расследования

Центральное командование ВС США завершило расследование инцидента с ударом своего беспилотника в Кабуле в прошлом месяце, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, включая семь детей. Генерал Фрэнк Маккензи, выступая с видеообращением, признал, что, по всей видимости, атакованный Соединенными Штатами автомобиль не представлял угрозу, связанную с ИГ (организация запрещена в России).

«Этот удар был нанесен с искренней уверенностью, что он предотвратит неминуемую угрозу нашим силам и эвакуированным в аэропорту, но это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения. Как командир я несу полную ответственность за этот трагический исход», — добавил офицер.

В дальнейшем, как подчеркнул Маккензи, можно ожидать, что подобные атаки дронов будут проводиться военными в соответствии с более высокими стандартами.

Глава штаб-квартиры Министерства обороны США Ллойд Остин поручил провести тщательный анализ расследования и сделать выводы.

«Я попросил об этом, чтобы определить, в какой степени расследование учитывает весь доступный контекст и информацию. Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», — говорится в опубликованном заявлении.

Вместе с тем, по словам министра обороны, «ни одна армия в мире не работает усерднее над тем, чтобы избегать [во время военных конфликтов] жертв среди гражданского населения», и ситуация с беспилотником этого не отменяет.

«Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем», — отметил генерал Остин.

Первые выводы

Ошибочная американская атака с дрона в одном из районов столицы Афганистана произошла 29 августа, за два дня до полного вывода американского военного контингента с территории страны. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить «заплатить» террористов.

Как рассказала CNN семья одного из погибших, беспилотные летальные аппараты наблюдали за потенциальной угрозой в течение нескольких минут. После этого был совершен удар. Как оказалось, в это время из автомобиля в жилом районе выходил мужчина-водитель Замараи Ахмади с ребенком, другие дети находились в транспортном средстве и во дворе. Все они погибли.

«Господин Ахмади оказался невинной жертвой, как и другие трагически убитые», — признает министр обороны США сейчас.

Изначально же Пентагон утверждал, что цель уничтожена. Военные предполагали, что в автомобиле находился террорист ИГ (Ахмади приняли за него), причастный к взрывам в аэропорту. В качестве доказательства они привели тот факт, что в уничтоженной машине якобы находилась взрывчатка. Позднее выяснилось, что взорвалась не бомба, а стоявший возле автомобиля баллон с пропаном.

Причем, как удалось выяснить The Times, погибший Ахмади работал водителем на некоммерческую американскую организацию и подавал заявление США о предоставлении ему статуса беженца. В день своей смерти он перевозил воду.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли вскоре после атаки назвал операцию «праведной». Тем не менее, как сообщил CNN военный чиновник, знакомый с ходом расследования, быстро удалось установить, что все-таки это оказалась не та машина. Он же добавил, что уверенность военных не могла являться стопроцентной гарантией успеха удара.

Другой собеседник телеканала из правительства США, специализирующийся непосредственно на авиаударах, заметил, что десять погибших среди мирных граждан — «астрономически высокое число».

«Если бы мы сотрудничали с каким-либо местным [источником], мы бы никогда не выпустили ракету по транспортному средству, а попытались бы добраться до водителя до того, как он сел в машину. Это предполагает, что у нас появилась информация о машине, а не о людях, возможно, после того, как автомобиль уже находился в пути. Это оставляет гораздо меньше вариантов для действий», — объяснил неназванный бывший сотрудник разведки.

Кто ответит

Известно, что президент Байден был проинформирован о результатах расследования. Белый дом, впрочем, пока никак не прокомментировал это.

В правозащитной организации Amnesty International призвали США наказать виновных в гибели афганских граждан. Маккензи же в своем заявлении не стал как-либо комментировать, будут ли привлечены к ответственности должностные лица из Министерства обороны.