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Армия

Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный

Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали

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РИА «Новости»
Утром 8 августа на трассе Гюмри-Ереван произошло ДТП. Погиб один военный российской базы в Армении. Еще четверо пострадали. За год это, как минимум, второе ДТП в Гюмри, которое привело к смерти российского военного.

Российский военный погиб при ДТП в Армении, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Авария произошла примерно в 7 утра на трассе Гюмри — Ереван, недалеко от населенного пункта Талин. Предварительно, водитель не справился с управлением, и машина, опрокинувшись, улетела в кювет. «В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Еще четверо военных пострадали. Их «с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где военнослужащим была оказана вся необходимая медицинская помощь». В ЮВО отметили, что командование воинской части проводит проверку вместе с правоохранительными органами.

Еще одно смертельное ДТП в Гюмри с участием российских военных произошло в январе этого года. В результате аварии на объездной дороге погиб контрактник российской военной базы в Армении.

В комментарии ТАСС пресс-служба ЮВО уточняла, что «контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом». Легковушка загорелась.

Российская 102-я военная база дислоцируется в Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году стороны внесли изменения в документ. Срок пребывания военных был продлен с 25 до 49 лет, то есть до 2044 года. Это единственная российская военная база в Закавказье. Численность военнослужащих — около 5 тыс. человек.

В апреле этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что военный союз его республики с Россией, закрепленный несколькими договорами, — основа внешней безопасности страны.

«В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — сказал он.

Пашинян добавил, что стороны обсуждают возможности расширения 102-й российской базы. «Также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», — напомнил он.

Военное и военно-техническое сотрудничество между Ереваном и Москвой закреплено такими документами, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, Договор о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года. Помимо этого, страны сотрудничают в военной сфере в рамках ОДКБ.

В целях обеспечения коллективной безопасности в Кавказском регионе Минобороны России и Армении подписали 30 ноября 2016 года соглашение об Объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил двух стран. Документ заключен на пять лет с возможностью его автоматического продления на пятилетние сроки. После того, как в 2017 году российская сторона ратифицировала документ, 102-я военная база вошла в состав Объединенной группировки вместе с 5-м армейским корпусом Вооруженных сил Армении.

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