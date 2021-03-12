Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Российский президент Владимир Путин провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой телефонных бесед стала ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба Кремля.

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Переговоры состоялись 11 и 12 марта. Стороны рассмотрели «практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной», — отметила пресс-служба Кремля.

«Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

9 ноября Азербайджан и Армения при содействии России договорились о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно подписанному документу, часть территорий Нагорного Карабаха перешли Азербайджану, в том числе город Шуша. Это соглашение привело к массовым выступлениям армянской оппозиции, которая потребовала отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Оппозиция считает эти договоренности провалом Армении.

В конце февраля глава Азербайджана заявил, что Баку пристально следит за ситуацией в Армении. По его словам, любые попытки сорвать соглашение сторон могут привести к катастрофе.

«Я не хочу зайти глубоко по ситуации в Армении, это могут использовать определенные силы в Ереване. Но мы, конечно же, следим за ситуацией, это соседняя страна. Что касается попыток сорвать соглашение по Карабаху, то, как говорил президент России Владимир Путин, это будет самоубийством. Последствия будут катастрофичными», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Вместе с тем он обратил внимание, что «риски возобновления военных действий сведены к нулю».

Россия, в свою очередь, рассчитывает, что Армения будет придерживаться ноябрьских договоренностей. «Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении — какие события бы ни происходили, должна быть преемственность [в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху]», — сказала в интервью РИА «Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, любые шаги, которые будут противоречить соглашению, «могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя».

Она подчеркнула, что договоренности принесли стабильность в Закавказье. «Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное — соглашение достигнуто», — сказала Матвиенко.

Сенатор добавила, что теперь «нужно добиваться, чтобы оно продолжало реализовываться в полном согласии с достигнутыми договоренностями». Она также отметила и заслуги российских миротворцев, введение которых было предусмотрено документом.

«Вход российских миротворцев [в зону нагорно-карабахского конфликта] создал условия для стабильности и возвращения к мирной жизни этого региона. Наши миротворцы делают огромную работу по разминированию, восстановлению жилья и зданий, помогают в безопасном возвращении беженцев как с одной, так и с другой стороны в родные места и являются мощным фактором стабильности», — добавила Матвиенко.