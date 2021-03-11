Для миссий в Черном море: на эсминцы ВМС США поставили системы РЭБ

Эсминцы типа Arleigh Burke американских Военно-морских сил (ВМС), базирующиеся в Испании, оснащены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), которые могут «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», пишет The Drive.

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Как отметили в издании, новые системы РЭБ для миссий в Черном море получили два эсминца «Дональд Кук» и «Портер». За последние годы их неоднократно модернизировали. Согласно данным издания, новые системы позволят эсминцам совершать походить в потенциально опасные районы, в числе которых особое место занимает Черное море.

Американское издание называет противокорабельные ракеты «Оникс», которые якобы могут быть уничтожены новыми системами РЭБ, одними из самых мощных и многочисленных в России, которая используется в различных модификациях.

Такими ракетами вооружены, в частности, береговые ракетные комплексы «Бастион». Дальность их действия составляет 400-600 км. По словам специалистов, у этого оружия нет западного эквивалента. Как уточнили в The Drive, у России есть модернизированные П-800 «Оникс» не только в Средиземном море, то есть в Сирии, но и в Черном — в Крыму.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил об обеспокоенности Запада наращиванием Россией военной мощи. «Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она сосредотачивает все больше сил в непосредственной близости от нас, от Крайнего Севера до Сирии и Ливии», — говорил генсек.

Он обратил внимание, что НАТО оказывает поддержку «двум ценным партнерам» — Грузии и Украине. «Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и для всех союзников. Три союзника по НАТО — Турция, Болгария и Румыния — являются прибрежными странами. Поэтому НАТО сохраняет значительное присутствие в Черноморском регионе, и будет более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией», — заверил генсек.

Телеканал CNN со ссылкой на военные источники еще в феврале 2018 года сообщал, что США наращивают свое военное присутствие в Черном море, расценивая это как необходимый ответ на возросшую активность России в регионе.

Такое сообщение телеканала появилось на фоне захода в Черное море американского эсминца Carney, который присоединился к уже находившемуся там одному американскому боевому кораблю. Бывший тогда командующим 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэди объяснял, что решение «направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо».

Один из источников телеканала тогда подчеркивал, что таким шагом Вашингтон, в частности, пытается добиться того, чтобы военное присутствие Соединенных Штатов в Черном море стало новой нормой для России. Отмечалось, что США хотят таким образом «уменьшить чувствительность» Москвы по отношению к активности американских ВС в регионе.

На CNN обратили внимание, что Россия остро реагирует на присутствие американских ВС в указанном районе, поскольку опасается, что это может подорвать ее собственные военные возможности.

«Вы направляете корабли в Черное море, и они [россияне] чувствуют, что им угрожают еще больше», — приводил телеканал слова представителя военных кругов США.

Некоторое время спустя The Drive сообщало, что ВМС США на эсминце USS Carney, который покинул Черное море в начале марта 2018 года, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы.

Издание указывало на снимок корабля, который проходил через пролив Босфор. На его борту находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block 2.

Как говорилось на сайте ВМС США, усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала.

В The Drive подчеркнули, что применение обновленных AN/SLQ-32(V)6 в Черном море позволило военным США испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.