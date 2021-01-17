Разведка и контроль: чем займутся самолеты «открытого неба»

Два самолёта Ту-214ОН Министерства обороны России, использовавшихся для инспекционных полетов в рамках Договора по открытому небу, переоборудуют для разведывательных целей, приводит РИА «Новости» слова источников в военно-дипломатических кругах.

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Оба самолета будут проводить разведку и осуществлять контроль защищенности военных объектов на территории России, а также использоваться для мониторинга испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

В рамках смены квалификационной принадлежности на самолеты будет установлено современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование.

«Возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет», — указали источники.

При этом, до окончательного выхода России из ДОН оба самолета будут находиться в резерве в нынешнем качестве.

Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского Ту-214. Строились самолеты на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, ставшем в 2014 году филиалом фирмы «Туполев».

1 июня 2011 года в Казани первый из двух Ту-214ОН (бортовой номер 64519) совершил первый испытательный полет, передавал портал «Авиация России». Доработки касались изменения как кабины экипажа (дополнительные рабочие места штурмана и оператора), так и размещения бортового авиационного комплекса наблюдения.

Самолет снабжен дополнительной системой энергоснабжения, которая позволяет питать бортовые комплексы отдельно от генератора, установленного на двигателе.

Кроме того, эта система позволяет повысить безопасность при выполнении полёта над океаном, обеспечив при аварийной ситуации электроснабжение самолёта в течение 120 минут.

Ту-214ОН оборудован бортовым комплексом авиационного наблюдения (БКАН) разработки ОАО «Концерн радиостроения «Вега». В состав БКАН входят цифровая аэрофотоаппаратура, телевизионные и инфракрасные камеры, РЛС бокового обзора, бортовой цифровой вычислительный комплекс и система навигационного обеспечения. Разрешающая способность камер не должна превышать 30 см.

Что касается самого наблюдения, то, при работе в панхроматическом канале центрального фотоаппарата, высота полета должна быть не ниже трех с небольшим километров. На высоте ниже этого значения аппаратуру включать нельзя.

«Ту-214ОН на сегодня является самым лучшим из всех самолетов, которые созданы в рамках договора. Все иностранцы, в том числе и американцы, говорят, что завидуют России, у которой есть такой самолет», — рассказывал заместитель главного конструктора авиационной системы наблюдения «Открытое небо» концерна «Вега» Владимир Медведев.

США остановили программу капитального ремонта самолета OC-135, который предназначен для проведения инспекций в рамках ДОН, еще в июле прошлого года.

OC-135B является модифицированным самолетом Boeing WC-135 Constant Phoenix, который анализирует состояние атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов.

Главным отличием является наличие четырех камер в хвостовой части самолета. Поскольку основной задачей самолета является фотографирование, большинство новшеств было связано с обеспечением работы камер и обслуживающего их персонала, передает портал Air War.

Оборудование включает в себя одну вертикальную камеру, два установленных под углом фотоаппарата KS-87 для фотосъемок на высоте 914 метров и одну подвижную камеру KA-91 для съемок с высоты 10 670 метров. Данные сортируются и хранятся при помощи системы Data annotation and recording system (DARMS). Экипаж самолета составляет 38 человек.

ДОН был заключен в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны» — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о военной деятельности друг друга посредством облетов территорий.

Соглашение действует с 2002-го, но в ноябре прошлого года США объявили об одностороннем выходе из ДОН. До этого среди участников было 34 государства.

Россия неоднократно отмечала, что выход США из договора делает его нежизнеспособным. Поэтому в пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о запуске процесса по выходу из соглашения.

Это не устраивает европейские страны. Например, во Франции выразили сожаление в связи с таким решением российской стороны. По мнению французских дипломатов, ДОН «является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», передает ТАСС.