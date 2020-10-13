Прекратить огонь: Шойгу обсудил Карабах с турецким коллегой

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 12 октября провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.

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В ходе общения стороны обменялись мнениями по вопросам обороны и безопасности, в частности «по нападению Армении на Азербайджан, а также [по ситуации] в Идлибе и Ливии», утверждается в коммюнике, распространенном турецким военным ведомством.

Акар во время переговоров указал на необходимость прекращения нападений на гражданские поселения, а также ухода войск Армении «с оккупированных территорий».

По мнению турецкого министра обороны, «Азербайджан больше не может ждать 30 лет для решения» ситуации в Нагорном Карабахе. «Турция поддерживает начатую Азербайджаном операцию по возвращению своей территории», — констатировал глава минобороны Турции.

Он также обратил внимание, что Анкара выполнила свои обязательства в рамках достигнутого 5 марта 2020 года меморандума по обеспечению мира и стабильности в Идлибе.

О прошедшем телефонном разговоре Акара и Шойгу сообщили и в российском оборонном ведомстве. Впрочем, Москва не говорила о требованиях турецкой стороны. «Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии», — указано в заявлении ведомства.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией, который длится уже не первое десятилетие, обострился 27 сентября. Тогда Ереван и Баку обвинили друг друга в нападениях. Боевые действия разворачиваются в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В результате вооруженных столкновений в регионе гибнут как военные, так и гражданские лица.

Турция в этом конфликте выразила поддержку Азербайджану.

Анкара не впервые требует от Еревана покинуть Нагорный Карабах. В конце прошлого месяца турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». Глава Турции выразил уверенность, что только в таком случае будет возможность прекратить военные действия.

Более того, Эрдоган выступил с критикой в адрес Минской группы стран ОБСЕ и ее сопредседателей — России, США и Франции. Турецкий президент обвинил группу в том, что она за 30 лет, минувших с начала конфликта, не смогла решить вопрос вокруг Нагорного Карабаха.

Главы России, США и Франции тем временем призывают противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, а также взять на себя обязательство начать переговорный процесс без предварительных условий.

В целях активизации переговорного процесса по приглашению президента России Владимира Путина 9 октября в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они более десяти часов вели переговоры. По итогам этой встречи Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября. Они также согласовали обмен пленными и телами погибших. Кроме того, они решили дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.

На следующий день после переговоров Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщалось на сайте МИД РФ. «В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения «на земле»», — указали в сообщении.

При этом уже в день объявления перемирия стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Представитель армянского Минобороны Ацрун Ованнисян заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств не повлияла на боевые действия в Нагорном Карабахе, приводило его слова РИА «Новости». Ованнисян обратил внимание, что в ходе упомянутых переговоров боевые действия в Карабахе продолжались.