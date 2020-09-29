На земле и в космосе: в США отрабатывают войну будущего

В США провели военные учения в рамках проекта Project Convergence 2020. Проект весьма амбициозный, поскольку демонстрирует, насколько далеко руководящий состав Сухопутных войск США продвинулся в достижении целей сетевой войны, ведущийся как на земле, так и в воздухе, а также в космосе и киберпространстве, пишет Defense One.

Учения прошли в пустынной местности штата Аризона на полигоне Юма, и здесь были объединены в единое целое экспериментальные беспилотные летательные аппараты, суперпушки, наземные роботы и космические аппараты орбитальной группировки для масштабной проверки своих будущих планов по ведению боевых действий.

По замыслу авторов Project Convergence 2020, программа строится на пяти основных элементах — людях, системах вооружений, командовании и управлении, информации и данных о местности. Предполагается, что система искусственного интеллекта будет использоваться для доработки систем вооружения под различные конкретные условия боя.

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Цель мероприятия заключалась в том, чтобы показать, что оружие и инструменты, связанные и управляемые искусственным интеллектом, могут позволить бойцам и командирам обнаружить цель, обозначить ее как таковую и уничтожить ее. К примеру, с воздуха, за много километров, используя любое доступное оружие и в течение времени, потребного для поражения цели в современных условиях.

По условиям учений действия включали различные фазы ведения общевойсковых наступательных операций. Первая из них — «Проникновение». Здесь отрабатывалось обнаружение космическими аппаратами на низких околоземных орбитах позиций зенитных ракетных систем и комплексов. Эти сведения передавались на станцию наземной обработки информации, расположенный более чем в тысяче миль от Юмы.

Операторы станции отправляли необходимые данные о цели на полигон Юма, где боевые расчеты обрабатывали полученную информацию и пересылали непосредственно на артиллерийское орудие с дальностью стрельбы до 70 км. Эта пушка разработана в США по программе ERCA (Extended Range Cannon Artillery, «Пушечная артиллерия с увеличенной дальностью стрельбы»).

На следующем этапе прототип Future Attack Reconnaissance Aircraft (Разведывательно-ударный летательный аппарат будущего, FARA), обнаруживает командный пункт соединения ПВО противника. Беспилотный летательный аппарат Air Launched Effects (ALE), запускаемый с вертолета, обеспечивал на учении в целях бесперебойного получения разведывательных данных создание так называемой «плавающей ячеистой сети» в радиусе более 50 км. Затем БЛА MQ-1C Grey Eagle пролетел на высоте менее 300 м, намного ниже его рабочего потолка в 3 000 м, и поразил обнаруженную цель ракетой Hellfire.

Напомним, ячеистая топология (mesh-сеть) — сетевая топология компьютерной сети, построенная на принципе ячеек, в которой рабочие станции сети соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников. Данная организация сети является достаточно сложной в настройке, однако при такой топологии реализуется высокая отказоустойчивость. Как правило, узлы соединяются по принципу «каждый с каждым». Таким образом, большое количество связей обеспечивает широкий выбор маршрута трафика внутри сети — следовательно, обрыв одного соединения не нарушит функционирования сети в целом.

После того, как некоторые ключевые цели были выведены из строя, наступила вторая фаза учений, получившая название «Дезинтеграция», направленная на ликвидацию оставшихся у противника возможностей по ведению эффективной ПВО.

Вертолеты, служащие заменителями самолетов Future Vertical Lift и ALE, искали другие цели, передавая данные своих датчиков обратно через ячеистую сеть.

Искусственный интеллект под названием FIRESTORM собирал данные по обстановке, наносил необходимую информацию на карту поля боя и выдавал рекомендации, какое оружие должно поразить конкретную цель. К примеру, пушка ERCA произвела выстрел по боевой машине РСЗО (реактивная система залпового огня) противника на расстоянии около 56 км.

Один БЛА MQ-1C Gray Eagle (разведывательно-ударный БЛА производства General Atomics) передавал данные о наведении на цель, основанные на визуальной информации (а не на GPS или лазерном целеуказании), другому БЛА, который пытался поразить цель с помощью планирующей бомбы GBU-69. Но неясно, действительно ли этот боеприпас должным образом отработал по объекту, поскольку связь ненадолго прервалась (цель в итоге так и не была уничтожена).

GBU-69/B SGM — перспективная корректируемая миниатюрная авиационная бомба. Применяется с ударных БЛА типа MQ-1C Gray Eagle. Длина боеприпаса — 1,06 м, диаметр 11,4 см. Авиабомба оснащена раскладывающимся крылом размахом 71 см. При сбросе с БЛА бомба способна планировать на расстояние до 37 км. GBU-69/B при массе всего 27 кг содержит 16 кг взрывчатого вещества.

На третьем и заключительном этапе учений под названием «Exploit» («Развитие успеха») в район ведения боевых действий начали входить пилотируемые и беспилотные наземные боевые машины. Операторы в этом случае использовали программное обеспечение Aided Target Recognition Software (AiDTR) для обнаружения новых целей, в частности, боевых бронированных машин.

Искусственный интеллект FIRESTORM дал задание боевым машинам нового поколения, которые также использовались на этом учении в качестве прототипов, поразить выявленные цели.

Запущенный в ходе этого этапа небольшой БЛА под названием Tarot (также с AiDTR) обнаружил боевые машины пехоты противника. FIRESTORM отдал приказ подавить врага минометным огнем. Стрельба велась до тех пор, пока БМП противника не были уничтожены прямыми попаданиями.

Когда на поле боя появлялись новые объекты противника, FIRESTORM выдавал рекомендации, какое оружие использовать в каждом конкретном случае.

Отмечается, что в некоторых эпизодах учения СВ США не достигли поставленной цели. В ряде случаев после запуска средств поражения на видео было заметно, что после удара цель все еще не уничтожена, отмечает Defense One.

Глава Army Futures Command (Командование Сухопутных войск будущего) генерал Майк Мюррей признал, что есть «вещи, которые не работали идеально; мы пропустили пару целей». В то же время, он добавил: «Но на данном этапе это не имеет большого значения. Все, над чем мы хотели работать, с точки зрения способности видеть, решать и действовать первыми, будет ключом к победе на поле битвы будущего. Ключевые элементы этого, на мой взгляд, сегодня отлично сработали».

Одно из самых больших изменений, которые Сухопутные войска США предвидят в способах ведения боевых действий, — привлечение солдат нового типа, обученных разработке программного обеспечения, науке о данных и искусственному интеллекту, предназначенных для работы и доработки алгоритмов на передовой или очень близко к ней.

Замначальника штаба Сухопутных войск США генерал-лейтенант Чарльз Флинн сказал, что теперь войскам требуются программисты на самом острие битвы, потому что «программное обеспечение и алгоритмы постоянно меняются. Враг в ходе боевых действий тоже все изменит».

Сухопутные войска США уже приступили к обучению таких военнослужащих-программистов. В январе следующего года около 25 сотрудников начнут практиковаться в написании программного обеспечения, заниматься наукой о данных, и это будет происходить ближе к боевым действиям. Мюррей сказал, что есть большой интерес к участию в зарождающихся тренировках.

Эксперимент Сухопутных войск ВС США, прошедший в Аризоне, как ожидается, станет частью более широкого процесса, охватывающего все возможные направления по интеграции войны в воздухе, космосе, киберпространстве, на суше и на море.

Военно-воздушные силы США уже провели три собственных демонстрации своей расширяющейся системы Advanced Battle Management System, что является своего рода ответом ВВС на совместный призыв к ведению войны во всех областях.

В отличие от получившего широкое освещение в СМИ эксперимента Сухопутных войск на этой неделе, усилия ВВС, в основном, скрыты от общественности.