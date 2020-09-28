Мобилизационный план: с какими проблемами столкнутся Баку и Ереван

Перевод вооруженных сил с мирного на военное время осуществляется согласованно с переводом экономического комплекса страны, а приведение вооруженных сил в боевую готовность осуществляется с проведением мобилизации (мобилизационного развертывания) войск.

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Мобилизация вооруженных сил, как известно, представляет собой планомерный, заранее подготовленный перевод войск (сил) на организационно-штатную структуру военного времени, их доукомплектование (отмобилизование) в установленные сроки личным составом, дообеспечение вооружением, военной техникой и пополнение материальными средствами за счет запасов накопленных в мирное время или поступающих из экономического комплекса страны всех видов ресурсов, формирование новых соединений и частей, а также быстрое слаживание развертываемых войск (сил).

Как Армения, так и Азербайджан теоретически могут призвать весьма значительное количество граждан на военную службу. Баку гипотетически может поставить под ружье 3,8 млн. чел., а Ереван — 1,4 млн. чел.

Однако в случае развязывания вооруженного конфликта военно-политическому руководству любой страны надо однозначно ответить на два основных вопроса.

Первый — возможно ли доведение начавшейся войны до победного конца в сжатые сроки боеготовыми группировками мирного времени? Второй — при проведении мобилизационного развертывания возможно ли снабжение призванных на военную службу граждан в требуемых количествах современным вооружением и военной техникой, а также любыми другими потребными на войне материальными средствами?

Пока складывается впечатление, что Азербайджан намерен решить проблему Нагорного Карабаха частями и соединениями постоянной готовности мирного времени, а фокус мобилизационных мероприятий обратить на вопросы тылового и технического обеспечения, то есть мобилизованные граждане, в основном, займутся снабжением своей воюющей армии материально-техническими средствами. В частности, подвозом горючего, продовольствия и боеприпасов, а также ремонтом вооружения.

«В соответствии с планом частичной мобилизации для комплектации армии Азербайджана будут привлечены военнообязанные первой очереди — солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, офицеры в соответствии с воинскими званиями до 50 и выше лет», — сообщил в ходе пресс-конференции первый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана генерал-майор Заур Абдуллаев.

Вместе с тем есть основания полагать, что в Баку отчетливо осознают, что «разбавление» батальонов и бригад постоянной готовности мирного времени малоподготовленными для ведения современной войны комбатантами ничего не даст в плане повышения боеспособности и готовности частей и соединений решать задачи в соответствии с оперативным предназначением.

Нельзя исключать, что в этом плане военно-политическим руководством Азербайджана делается определенная ставка и на турецких инструкторов и добровольцев.

Уже есть сведения, что последние начали прибывать в районы ведения боевых действий, а инструкторы и преподавательский состав ВС Турции давно укоренены в азербайджанской армии.

Что касается перевода Армении и ее вооруженных сил на военное время, то в условиях обострения обстановки на линии разграничения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Никол Пашинян призвал армян к готовности защитить родину.

Не приходится сомневаться, что и в Ереване отдают себе отчет в том, что уровень подготовки призываемого на службу личного состав, несмотря на всю его безусловную моральную готовность проливать кровь за Армению, тоже вызывает больше вопросов, чем ответов. Самое главное, что для резервистов нет в достаточном количестве современного оружия. В Армении нет даже отдаленного подобия баз хранения вооружения и техники, на которых хранилась бы техника, пригодная для ведения войны. Расконсервировать в республике практически нечего.

В этом случае из призывного контингента можно сформировать запасные части и подразделения резерва офицерского состава, предназначенные для восполнения потерь в ходе начавшихся боевых действий.

И есть все основания полагать, что достаточного запаса средств для ведения длительных военных действий (боеприпасов, продовольствия, горючего, обмундирования, медицинского имущества и пр.) не создано ни в Армении, ни в Азербайджане.

В обеих странах, безусловно, есть предприятия, занимающиеся производством вооружения и военной техники.

Однако полноценного, способного закрыть все имеющиеся проблемы воюющей армии, оборонно-промышленного комплекса нет ни в Азербайджане, ни тем более в Армении. А между тем длительная война потребует расхода сотен тысяч и даже многих миллионов тонн разнообразных материально-технических средств.

Азербайджан может в этом плане полагаться на помощь Турции, имея с этой страной общую границу. Откуда и в каких масштабах сможет получать аналогичную помощь Армения, — вопрос открытый.

Пока все преимущества в начавшемся конфликте на стороне Азербайджана: дееспособные союзники, готовые немедленно оказать помощь любого рода, количественное и качественное превосходство вооруженных сил над противостоящим противником, позиция мирового сообщества (по факту Баку заявляет о стремлении вернуть оккупированные территории и восстановить территориальную целостность страны).

Гораздо сложнее на данном этапе положение у Армении. Рассчитывать на помощь ОДКБ не приходится, позиция Москвы, кроме призывов к мирному разрешению возникших проблем и заявлений «вопрос военного решения не имеет», пока ясно никак не прорисована. На стороне Еревана пока только безусловная моральная готовность граждан защищать свою родину.

А сравнительно небольшие запасы тех же боеприпасов, накопленные сторонами к началу конфликта, могут сыграть и свою роль в прекращении огня. Оно гипотетически может наступить само по себе, когда воюющие стороны расстреляют все имеющие в их распоряжении боекомплекты.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).