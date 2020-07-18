Над Россией не полетит: США прекратили ремонт самолета для ДОН

ВВС США на этой неделе официально отозвали ходатайство о капитальном ремонте самолета OC-135 «Открытое небо», предназначенного для выполнения миссий в рамках Договора об открытом небе (ДОН). Такое решение было принято через два месяца после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого соглашения.

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В рамках ДОН Вашингтон с 1993 года использовал два самолета Boeing OC-135B, которыми управляла 45-я разведывательная эскадра из базы ВВС Оффутт, Небраска.

Обслуживать устаревшие OC-135 становится все труднее, поэтому ВВС планировали модифицировать под ДОН два современных бизнес-джета с цифровым датчиком, комплектом обработки и управления.

За счет этого предполагалось заменить камеры с мокрой пленкой, которые используются в настоящее время.

Конгресс в 2019 финансовом году предоставил $125 млн на замену первого самолета. Эту отрасль продолжили исследовать на предмет вариантов рекапитализации, но все остановилось на этапе запроса о предоставлении информации: последний поступил в декабре 2019 года.

О приостановке процесса рекапитализации министр обороны Марк Эспер сообщил сенатскому комитету по вооруженным силам в марте. По его словам, Пентагон ждал инструкций от Белого дома.

«До тех пор, пока мы не примем окончательного решения о дальнейших действиях, я не готов продолжать рекапитализацию. Мы подождем, пока не найдем лучшее направление», — говорил Эспер.

Но, несмотря на то что программу замены OC-135B могут закрыть, выход Соединенных Штатов из ДОН до сих пор остается открытым вопросом. Вашингтон официально заявил о намерении покинуть договор 22 мая. У Соединенных Штатов оставалось полгода до официального выхода из соглашения.

Если позиция государства не изменится, это произойдет 22 ноября — после президентских выборов в США. При этом стоит учитывать, что кандидат от Демократической партии Джо Байден высказывался в пользу сохранения участия в договоре. «Вместо того чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», — подчеркивал Байден.

В связи с этим существует вероятность, что, если его изберут, он может отменить выход из соглашения.

Договор по открытому небу — это многостороннее международное соглашение, которое разрешает странам-участницам совершать свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве друг друга в целях наблюдения за военной деятельностью и контроля над ядерным оружием.

Полеты проводятся на уведомительной основе. В ДОН оговорены и согласованы квоты наблюдательных миссий, регламент полетов, тип самолетов и параметры аппаратуры наблюдения. Воздушные суда, которые совершают инспекцию, не оснащены вооружением, на них установлена аппаратура, прошедшая освидетельствование других участников ДОН. На борту таких самолетов всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет.

Документ 24 марта 1992 года подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодняшний день в договоре участвуют 34 страны. Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между государствами за счет совершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Сам по себе договор бессрочный, но любая сторона может его покинуть, уведомив о таких намерениях за шесть месяцев до выхода. Президент США объявил о желании покинуть соглашение 21 мая, а на следующий день появилось официальное уведомление о таких планах Вашингтона.

Тогда госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил в этом решении американской стороны Россию.

По его словам, она использует полученную в рамках ДОН информацию, чтобы наводить свои вооружения на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

Это уже второй договор в военной сфере с участием России, из которого Дональд Трамп выводит свою страну. В 2019 году Вашингтон разорвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда США также обвиняли в сложившейся ситуации РФ. Но, как и сейчас, Москва не согласна с аргументами американской стороны.

В заявлении 21 мая Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты пересмотрят свой выход, если Россия «вернется к полному соблюдению Договора».

Вашингтон уже неоднократно выражал недовольство из-за российского Ту-214ОН и препятствовал его сертификации, объясняя это тем, что на него можно установить «недокументированные системы наблюдения». Этот самолет оснащен новейшим комплексом цифрового оборудования: пять фотокамер на 140 мегапикселей и три телекамеры.

Несколько лет это воздушное судно не использовалось. Это связано с тем, что 15 апреля 2014 года председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс призвал бывшего тогда президентом США Барака Обаму отказать России в праве использовать новые российские самолеты в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Впоследствии пролет для Москвы действительно был запрещен.

При администрации действующего президента США — в 2018 году — Вашингтон снова отказался подписывать протокол на полеты Ту-214ОН.

И только в апреле 2019 года самолет смог совершить полет в рамках ДОН.

Решение Соединенных Штатов выйти из Договора стало причиной провести в июле заседание консультативной комиссии по этому соглашению. В преддверии встречи некоторые международные организации и государства призывали США пересмотреть свое решение. Вместе с тем в России исходят из того, что Вашингтон уже принял окончательное решение выйти из соглашения.

«Мы абсолютно уверены, что несмотря ни на какие мероприятия, которые предстоят в период до 22 ноября, никаких отклонений Вашингтона от выхода из договора не будет. США методично выходят из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и разрушают всю архитектуру в этой сфере. И выход из ДОН — только один из элементов этой политики», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по завершении конференции государств-участников соглашения.