Потягаться с Россией: Трамп представил проект бюджета

Главное, что обращает на себя внимание в представленном проекте бюджета на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября, — увеличение военных расходов на 0,3%, или до $740,5 млрд.

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Бюджет Белого дома отражает приоритеты администрации о расходах на следующий финансовый год в переговорах с демократическим большинством в конгрессе США. В этом году предложения по бюджету также раскрывают цели0 Трампа, и, если он выиграет выборы, тенденции в бюджетной политике, скорее всего, сохранятся, пишет The Wall Street Journal.

Согласно опубликованному документу, главными угрозами для США Белый дом называет Россию и Китай.

«Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала реалиям этой новой эры», — говорится в тексте бюджета, представленного администрацией США.

В частности, на «противодействие России» Белый дом запросил $700 млн — и еще дополнительно $24 млн на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. [Эти средства будут направлены на] помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США», — цитирует РИА «Новости» документ.

Согласно плану Дональда Трампа, бюджет Департамента по делам ветеранов увеличится на 13%, а Департамента внутренней безопасности — на 3%. Расходы на национальную администрацию по ядерной безопасности вырастут на 19%.

Иностранная помощь будет сокращена на 21%. Однако помощь Украине в сфере безопасности останется на нынешнем уровне после того, как прошлым летом Трамп принял решение приостановить одобренную конгрессом США поддержку.

Так, на Украину потратят $316,9 млн, из которых $115 млн составят военную помощь.

В то же время на военную помощь Европе и Евразии (преимущественно для борьбы с Россией) Трамп предлагает выделить $170 млн.

«Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета», — сказано в бюджете.

Приоритетными получателями помощи названы Украина, Грузия, Латвия и Литва.

Кроме того, Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 год $3,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия, что на $459 млн больше, чем планируется потратить на аналогичные цели в 2020 году.

Касаясь расходов на оборону в предложениях Дональда Трампа на 2021 финансовый год, заместитель директора Центра стратегий и технологий Константин Макиенко отметил: «К примеру, в 2020 году на военные расходы Соединенных Штатов Америки, которые составили $738 млрд, приходилось более трети мировых военных расходов.

США были и остаются страной с наиболее крупными военными расходами в мире. Их расходы в 2,7 раза превышали уровень следующей по расходам страны — Китая».

По словам собеседника «Газеты.Ru», более крупный военный бюджет США в 2021 году предназначен для поддержания численности вооруженных сил на установленном уровне, а также направлен на модернизацию обычных и ядерных вооружений. В ближайшем будущем, по мнению Макиенко, все эти тенденции будут сохранены.

Битва за бюджет

Однако эти предложения Дональда Трампа вряд ли в этом финансовом году станут законом, считают в WSJ, поскольку демократы в настоящее время контролируют палату представителей конгресса США.

В воскресенье, 9 февраля, демократы уже заявили о своей оппозиции бюджетному плану администрации, который председатель комитета по бюджету палаты представителей Джон Ярмут (демократ) назвал «разрушительным и иррациональным».

Ярмут раскритиковал предложения Дональда Трампа по бюджету, направленные, по его словам, на урезание «программ, которые помогают американцам сводить концы с концами — и в то же время продлевая его снижение налогов для миллионеров и богатых корпораций».

«Конгресс будет твердо против невыполнимых обещаний президента США», — добавил Джон Ярмут.

Бюджетные аналитики в США ожидают, что законодатели примут окончательные решения по расходам на 2021 год после ноябрьских выборов, а пока вместо этого будут финансировать правительство временными мерами по расходам на первые несколько месяцев финансового года.

Свои приоритеты

В следующем году расходы на финансирование NASA увеличатся на 12% по предложению Дональда Трампа, поскольку он стремится выполнить свою задачу по возвращению астронавтов на Луну к 2024 году. С другой стороны, расходы агентства по охране окружающей среды сократятся на 26%.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, планы Трампа потребуют нового финансирования в размере $2 млрд для строительства стены на южной границе США. Обещание Трампа, данное им в ходе предвыборной кампании в 2016 года, построить на границу Мексикой заградительные конструкции вызвало в свое время шумное противостояние с демократами. Оно повлекло за собой исторический пятинедельный шатдаун правительства США, после того как законодатели отказались финансировать проект. Последний запрос на $2 млрд, правда, существенно меньше, чем $5 млрд, запрошенных администрацией в прошлом году.

В течение предстоящего десятилетия Белый дом предлагает сократить расходы на $4,4 трлн. Из этой суммы он планирует сэкономить $2 трлн за счет урезания программ обязательных расходов, в том числе $130 млрд за счет изменения цен на рецептурные лекарства в рамках национальной программы медицинского страхования для лиц от 65 лет и старше (Medicare), $292 млрд за счет сокращения расходов на государственную программу медицинской помощи нуждающимся (Medicaid), урезания трат на продовольственные талоны и $70 млрд за счет ужесточения права на доступ к льготам по пособиям по инвалидности.

Бюджет снизит будущие расходы по сравнению с тем, что сейчас осуществляется в рамках текущей политики, пишет The Wall Street Journal. Высокопоставленный чиновник администрации Белого дома заявил, что государственные расходы в ближайшем будущем будут расти, но не так сильно, как раньше.

Ранее в ходе кампании за Белый дом Дональд Трамп пообещал избирателям, что будет защищать финансирование программ Medicare и Medicaid. Предложения его нового бюджета, направленные на поиск экономии за счет внесения изменений в эти программы, отражают многолетние усилия Республиканской партии по сокращению федеральных расходов на социальные нужды. Тем более это становится ясным всего через неделю после того, как сенат США оправдал президента Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте (против был только один сенатор-республиканец), выдвинутых демократическим большинством в палате представителей.

Бюджетный план предполагает, что пакет налоговых льгот в размере $1,5 трлн, вступивший в силу в 2017 году и срок действия которого истекает к 2025 году, будет продлен, и доходы будут соответствовать предложениям прошлого года. Также ожидается, что экономический рост будет быстрее, чем прогнозируют большинство экономистов, если политика президента Трампа будет реализована. После непродолжительного увеличения в 2018 году рост экономики в прошлом году вернулся к примерно 2% за год, которые преобладали в течение десятилетия после окончания рецессии. Многие экономисты в США предполагают, что эта тенденция сохранится. В то же время безработица в стране упала почти до 50-летнего минимума.

Белый дом прогнозирует, что экономика вырастет на 3,1% в четвертом квартале 2020 года по сравнению с годом ранее, и на 3% в 2021 году, и что она будет продолжать расти такими темпами до конца десятилетия. Однако администрация ожидает, что годовой рост будет несколько ниже в 2020 году, чем прогнозировалось в прошлом году, сказал высокопоставленный представитель администрации.

Дефицит федерального бюджета сократится до $966 млрд в следующем году по сравнению с одним триллионом в 2020 году, но тем не менее, он составит вдвое больше, чем прогнозировал Трамп в своем первом предложении по бюджету в 2017 году.

Администрация предполагает, что общий дефицит в следующем десятилетии сократится на $4,6 трлн и ежегодный дефицит будет устранен к 2035 году. Во время своей избирательной кампании в 2016 году Трамп планировал погашение федерального долга в течение восьми лет.

Хотя специалисты Трампа в сфере бюджета настаивали на сокращении расходов, чтобы уменьшить дефицит, президент достиг двух соглашений с демократами, чтобы увеличить расходы сверх лимитов, установленных в 2011 году.

Между тем снижение налогов, введенное в 2017 году, привело к сокращению государственных доходов, а это, в свою очередь, привело к увеличению дефицита бюджета как доли ВВП до 4,7%, что значительно выше среднего показателя в 2,7% за последние 50 лет.