Бомба для Ирана? США провели испытание нового атомного боеприпаса

21 августа Соединенные Штаты провели испытания боезарядов B61-12, сообщила пресс-служба национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США. Бомба, не оснащенная ядерной боевой частью, была сброшена на полигоне Тонопа (штат Невада). Испытания осуществили в рамках программы продления срока службы B61, предусматривающей модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении надежности как самой бомбы, так и ее систем безопасности.

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В НУЯБ указали, что заключительные испытания бомбы будут проведены в следующем году. Предполагается, что B61 сбросят на следующих испытаниях с истребителя-бомбардировщика F-16.

«B61-12 укрепит стратегическое сдерживание и успокоит наших союзников, — подчеркнул бригадный генерал Тай Ньюман. — Эти успешные испытания являются результатом тесного сотрудничества между НУЯБ, национальными лабораториями США, ВВС и НАТО».

Бомба B61 в настоящее время существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти B61-12.

Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Примерная стоимость программы модернизации таких атомных бомб составит $9,6 млрд.

В свою очередь, бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.

Как ранее писала «Газета.Ru» (https://www.gazeta.ru/army/2018/07/02/11823187.shtml), сама по себе бомба B61 — ядерный боеприпас разработки 1960-х годов.

«Несмотря на свой значительный возраст, бомба и сегодня является основным оружием авиационных стратегических ядерных сил США», — пояснил тогда изданию замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

За последние несколько десятилетий боеприпас модернизировался 12 раз — как раз последняя модификация этой бомбы получила наименование В61-12, напомнил эксперт.

По его словам, принципиальные отличия ядерной бомбы типа В61-12 от всех предыдущих модификаций заключаются в том, что если раньше бомбы В61 были авиационными боеприпасами свободного падения, то очередная модернизация этого боеприпаса превратила его в управляемое высокоточное оружие.

«Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей — собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас (Joint Direct Attack Munition, JDAM)», — полагает Макиенко.

JDAM, напоминает специалист, представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса. Величина квадратичного вероятного отклонения при этом находится в пределах 10 м.

«То есть, по большому счету, этот комплект преобразует обычную ядерную бомбу В61 в высокоточный боеприпас», — говорит Константин Макиенко.

Помимо всего прочего, боевое применение бомб типа JDAM не зависит от погодных условий. Этим они выгодно отличаются от боеприпасов с лазерным и инфракрасным наведением, которым требуется определенная прозрачность атмосферы.

Как ранее писала «Газета.Ru» (https://www.gazeta.ru/army/2016/08/02/9740597.shtml), не исключено, что американцы предполагают боевое применение ядерной бомбы типа В61-12 в виде планирующего авиационного средства поражения, причем в этом случае дальность ее полета может составить околок 60-70 км, а в некоторых случаях — и до 100 км. Это позволит самолетам-носителям ВВС США избежать входа в зону поражения зенитных ракетных комплексов и систем средней, малой дальности и ближнего действия.

По данным открытых источников, общий объем производства всех модификаций ядерной бомбы В61 — около трех тысяч единиц. В пяти европейских странах НАТО в настоящее время размещено около 200 бомб типа В61. Известно, что США намерены разместить авиабомбы типа В61-12 на европейских базах — в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Не факт, что эти бомбы будут направлены исключительно против России. «Газета.Ru» (https://www.gazeta.ru/army/2019/05/13/12352831.shtml) ранее писала, что в случае войны с Ираном Соединенным Штатам придется проводить практически полномасштабную стратегическую воздушно-космическую операцию с привлечением значительной части своих военно-воздушных и военно-морских сил.

Нет сомнения, что в самом первом ракетно-авиационном ударе будет задействовано большое количество высокоточных боеприпасов, особенно противобункерных бомб, включая «мать всех бомб» типа GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast.

А учитывая, что гипотетический противник Америки закопался в грунт слишком глубоко, нельзя исключать, что США будут решать свои задачи в предстоящем конфликте с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, которому за последнее время Пентагоном приданы свойства высокоточного оружия.

К примеру, ВВС США в Иране вполне могут нанести удары по ядерным объектам Ирана авиационными бомбами свободного падения типа В61-12. Ядерные средства поражения при этом резко увеличивают возможности ВВС США и позволяют одновременно поражать всю группировку и инфраструктуру противника, решая тем самым все задачи, присущие авиации в воздушных операциях с применением только обычных средств поражения.

Ранее заявлялось, что производство последней версии бомбы В61-12 стартует в 2020 году, однако США сдвинули начало серийного производства на неопределенное время. Причиной задержки стало обнаружение недолговечности некоторых комплектующих, используемых в конструкции специального боеприпаса, что ставит под угрозу надежность оружия.

Разработка авиационной бомбы B61-12, боеприпаса нового поколения в семействе B61, ведется с 2012 года. Новые ядерные бомбы заменят все типы B61, а также бомбы B83, стоящие на вооружении с 1983 года. При этом новых B61-12 выпущено не будет — в эту версию будут переделываться с частичной заменой комплектующих и деталей на новые уже имеющиеся бомбы B61 разных версий.